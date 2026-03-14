Katastrofa, która zmieniła polskie lotnictwo. Rosyjski samolot rozbił się w Warszawie. Zginęli wszyscy na pokładzie

Był wtorek, 14 marca 1980 roku. Chwilę po godzinie 21 z lotniska w Nowym Jorku wystartował samolot PLL LOT Ił-62 „Mikołaj Kopernik”. Na pokładzie znajdowało się 87 osób: 77 pasażerów i 10 członków załogi. Większość podróżnych pochodziła z Polski, część ze Stanów Zjednoczonych, a kilka osób ze Związku Radzieckiego i NRD. Wśród nich była także Anna Jantar − wielka gwiazda polskiej estrady i jedna z najpopularniejszych piosenkarek lat 70.

Ostatni lot Ił-62 „Mikołaj Kopernik” z Anną Jantar na pokładzie

Maszyna wystartowała z lotniska im. J.F. Kennedy’ego z opóźnieniem. Planowany wylot o 19 czasu miejscowego przesunięto z powodu silnych opadów śniegu. Ostatecznie samolot poderwał się w powietrze o 21:18 i obrał kurs na Warszawę. Przez wiele godzin wszystko przebiegało spokojnie. Piloci nie zgłaszali żadnych problemów technicznych, a lot wyglądał na rutynowy.

Dopiero gdy samolot zbliżał się do Warszawy, zaczęły pojawiać się pierwsze niepokojące sygnały.

Lądowanie zaplanowano na godzinę 11:12. Minutę przed planowanym posadzeniem maszyny załoga zgłosiła wieży kontroli lotów problem ze wskaźnikiem wysunięcia podwozia. Pilot zdecydował się zatoczyć krąg i powtórzyć podejście do lądowania. Kontrolerzy z Okęcia obserwowali radziecką maszynę przez lornetkę i potwierdzali załodze wysunięcie podwozia.

Tragiczny finał podejścia do lądowania na Okęciu

Wtedy doszło do tragedii. W pewnym momencie nastąpił wybuch. Dwa silniki przestały działać, a trzeci został poważnie uszkodzony. Piloci stracili kontrolę nad samolotem. Maszyna zaczęła gwałtownie spadać. Prawym skrzydłem ścięła drzewo i uderzyła w zamarzniętą fosę przy forcie „Okęcie”, zaledwie około 500 metrów od pasa startowego. Siła uderzenia była potężna. Większość ciał była przecięta w pół, ponieważ w chwili katastrofy pasażerowie byli przypięci pasami.

Raport komisji i ofiary katastrofy Ił-62

− W końcowej fazie lotu, podczas podejścia samolotu do lądowania nastąpiło zniszczenie turbiny lewego, wewnętrznego silnika na skutek niekorzystnego i przypadkowego zbiegu okoliczności i ukrytych wad materiałowo-technologicznych, które doprowadziły do przedwczesnego zmęczenia wału silnika. Częściami zniszczonej turbiny zostały uszkodzone dwa inne silniki i układy sterowania samolotem: ster wysokości i kierunku − brzmiał fragment raportu końcowego komisji badającej katastrofę.

Na pokładzie znajdowali się m.in. Anna Jantar, amerykański etnomuzykolog Alan Merriam oraz członkowie amatorskiej reprezentacji bokserskiej Stanów Zjednoczonych. Katastrofa pochłonęła 87 ofiar − nikt nie ocalał.

Dwa tygodnie po tragedii, 30 marca 1980 roku, na lotnisku Okęcie odbyło się uroczyste pożegnanie ofiar: członków reprezentacji bokserskiej USA.

Katastrofa „Mikołaja Kopernika” pozostaje jedną z najbardziej wstrząsających tragedii w historii polskiego lotnictwa. Wśród ofiar była także Anna Jantar, która osierociła czteroletnią córeczkę Natalię Kukulską.

11