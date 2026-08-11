Sierpień to dla wielu Polaków czas urlopów, jednak 15 sierpnia to Warszawa staje się najważniejszym punktem na mapie kraju. To właśnie wtedy obchodzimy Święto Wojska Polskiego, ustanowione na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. W 2026 roku przypada 106. rocznica tego historycznego wydarzenia, a obchody pod hasłem „Polska SAFE - Bezpieczna Polska” mają pokazać siłę i nowoczesność naszych sił zbrojnych. Jeśli planujesz udział w tym widowisku, warto wcześniej poznać szczegóły logistyczne, aby uniknąć stania w korkach.

O której i gdzie obejrzeć defiladę na Święto Wojska Polskiego?

Głównym punktem obchodów będzie wielka defilada wojskowa, która rozpocznie się punktualnie o godzinie 12:00. Najważniejsze wydarzenia rozegrają się na warszawskiej Wisłostradzie. To właśnie tam zgromadzą się dziesiątki tysięcy widzów, by podziwiać przemarsz pododdziałów oraz przejazd najcięższego sprzętu. Warto pojawić się na miejscu znacznie wcześniej, ponieważ najlepsze punkty widokowe wzdłuż rzeki zapełniają się błyskawicznie, a wejście na wyznaczone sektory może zająć sporo czasu ze względu na środki bezpieczeństwa.

Warszawa nie jest jednak jedynym miejscem, gdzie poczujesz militarną atmosferę. Na terenie Cytadeli Warszawskiej zostanie przygotowana specjalna strefa wojskowa, w której możesz z bliska obejrzeć wybrane maszyny i porozmawiać z żołnierzami. Z kolei osoby przebywające w tym czasie nad morzem powinny zwrócić uwagę na Gdynię. Na wodach Zatoki Gdańskiej planowana jest parada morska, która stanowi tradycyjne dopełnienie obchodów państwowych, prezentując potencjał polskiej Marynarki Wojennej.

Husarz na niebie i Borsuki na ziemi. Jaki sprzęt pokaże armia?

Tegoroczna defilada to prawdziwa gratka dla fanów techniki wojskowej. Na niebie pojawią się długo wyczekiwane polskie myśliwce F-35 „Husarz”, które są symbolem modernizacji naszych sił powietrznych. Oprócz nich nad głowami widzów przelecą śmigłowce Black Hawk oraz potężne maszyny uderzeniowe Apache. Łącznie w pokazach lotniczych weźmie udział około 60 statków powietrznych, co gwarantuje niezapomniane wrażenia dźwiękowe i wizualne.

Na ziemi zobaczysz ponad 300 jednostek różnego rodzaju pojazdów. W kolumnie przejadą między innymi nowoczesne czołgi K2 oraz amerykańskie Abramsy, które budzą respekt swoimi rozmiarami. Nie zabraknie też rodzimej produkcji – bojowych wozów piechoty Borsuk oraz precyzyjnych wyrzutni HIMARS. W defiladzie weźmie udział prawie 2000 żołnierzy ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych, co czyni to wydarzenie jednym z największych pokazów wojskowych w ostatnich latach.

Zamknięte ulice i mosty. Duże utrudnienia podczas defilady w Warszawie

Organizowanie tak dużej imprezy w sercu stolicy wiąże się z ogromnymi wyzwaniami komunikacyjnymi. Kierowcy muszą przygotować się na całkowite wyłączenie z ruchu długiego odcinka Wisłostrady, co wpłynie na przejazd między północnymi a południowymi dzielnicami miasta. Utrudnienia nie kończą się jednak na jezdniach wzdłuż rzeki. Z ruchu zostaną wyłączone także kluczowe przeprawy, w tym most Gdański oraz most Śląsko-Dąbrowski. Jeśli nie musisz korzystać z samochodu, najlepiej tego dnia z niego zrezygnuj.

Służby miejskie i policja apelują, aby na defiladę docierać komunikacją miejską, zwłaszcza metrem, które kursuje niezależnie od blokad naziemnych. Pamiętaj, że zmiany w organizacji ruchu zaczną obowiązywać już kilka dni wcześniej ze względu na nocne próby generalne. Warto śledzić komunikaty warszawskiego zarządu transportu, ponieważ wiele linii autobusowych i tramwajowych zostanie skierowanych na trasy objazdowe. Odpowiednie zaplanowanie drogi pozwoli ci uniknąć stresu i spóźnienia na start widowiska.