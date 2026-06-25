Prześladowała koleżankę ze szkoły! 14-latka usłyszała zarzuty i trafiła do ośrodka

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-06-25 17:31

Szkolny koszmar 14-latki zakończył się interwencją policji. Nastolatka miała przez dłuższy czas poniżać, wyśmiewać i zastraszać swoją rówieśniczkę. Sprawą zajęli się funkcjonariusze, a decyzją sądu nieletnia została umieszczona w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. To kolejny przypadek przemocy wśród młodzieży, który pokazuje, jak poważne mogą być konsekwencje agresji. Szczegóły poniżej.

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Autor: mat. policji ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE

Prześladowała koleżankę ze szkoły. 14-latka trafiła do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III zatrzymali 14-latkę podejrzaną o stosowanie przemocy wobec swojej szkolnej koleżanki. Decyzją Sądu Rodzinnego i Nieletnich nastolatka została umieszczona w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

- Policjanci z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii prowadzili postępowanie w sprawie stosowania przemocy 14-latki wobec swojej koleżanki ze szkoły. Nieletnia zachowywała się w sposób niedopuszczalny wobec swojej rówieśniczki. W ostatnim czasie poniżała, ośmieszała oraz dopuściła się stosowania gróźb wobec 14-latki – informuje sierż. Klaudia Śliwka z warszawskiej komendy.

Policja apeluje do rodziców. „Nie ma zgody na przemoc”

Dzięki ustaleniom policjantów nastolatka została zatrzymana i usłyszała zarzuty dotyczące gróźb oraz uporczywego nękania (art. 190§1 kk oraz art. 190a kk.)

Policjanci apelują do rodziców i opiekunów o czujność oraz rozmowy z dziećmi na temat odpowiedzialności za swoje zachowanie.

- Z tego miejsca apelujemy do rodziców i opiekunów o czujność i rozmowę z dziećmi na temat odpowiedzialności za swoje zachowanie, szacunku wobec innych oraz konsekwencji prawnych wynikających z agresji i przemocy. Wspólne działania rodziców, szkoły i służb mogą zapobiec tragediom oraz eskalacji przemocy wśród młodzieży. Jeśli widzisz przemoc zareaguj! Wspólne działanie ma znaczenie. Nie ma zgody na przemoc – dodaje sierż. Klaudia Śliwka.

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