Prześladowała koleżankę ze szkoły! 14-latka usłyszała zarzuty i trafiła do ośrodka

Prześladowała koleżankę ze szkoły. 14-latka trafiła do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III zatrzymali 14-latkę podejrzaną o stosowanie przemocy wobec swojej szkolnej koleżanki. Decyzją Sądu Rodzinnego i Nieletnich nastolatka została umieszczona w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

- Policjanci z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii prowadzili postępowanie w sprawie stosowania przemocy 14-latki wobec swojej koleżanki ze szkoły. Nieletnia zachowywała się w sposób niedopuszczalny wobec swojej rówieśniczki. W ostatnim czasie poniżała, ośmieszała oraz dopuściła się stosowania gróźb wobec 14-latki – informuje sierż. Klaudia Śliwka z warszawskiej komendy.

Policja apeluje do rodziców. „Nie ma zgody na przemoc”

Dzięki ustaleniom policjantów nastolatka została zatrzymana i usłyszała zarzuty dotyczące gróźb oraz uporczywego nękania (art. 190§1 kk oraz art. 190a kk.)

Policjanci apelują do rodziców i opiekunów o czujność oraz rozmowy z dziećmi na temat odpowiedzialności za swoje zachowanie.

- Z tego miejsca apelujemy do rodziców i opiekunów o czujność i rozmowę z dziećmi na temat odpowiedzialności za swoje zachowanie, szacunku wobec innych oraz konsekwencji prawnych wynikających z agresji i przemocy. Wspólne działania rodziców, szkoły i służb mogą zapobiec tragediom oraz eskalacji przemocy wśród młodzieży. Jeśli widzisz przemoc zareaguj! Wspólne działanie ma znaczenie. Nie ma zgody na przemoc – dodaje sierż. Klaudia Śliwka.

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