Pogoda w długi weekend w Warszawie: 14-16 sierpnia

Weekend w Warszawie zapowiada się pod znakiem rosnącej temperatury i braku opadów. Mieszkańcy stolicy mogą spodziewać się wyraźnej zmiany aury między piątkiem a niedzielą. Choć każdy z tych dni będzie suchy, to termometry pokażą zupełnie inne wartości, a niebo będzie zmieniać swoje oblicze.

Piątek: Pochmurny, ale ciepły początek weekendu

Początek weekendu w Warszawie, 14 sierpnia, upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Mimo braku słońca temperatura będzie przyjemna, a termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 27 stopni Celsjusza. Noc z kolei przyniesie ochłodzenie do około 13 stopni. Poczucie ciepła nie będzie zakłócane przez wiatr, który powieje z niewielką prędkością około 2 m/s.

Sobota: Słoneczna i coraz gorętsza aura

Drugi dzień weekendu przyniesie wyraźną zmianę. Sobota w Warszawie będzie bezchmurna, co pozwoli słońcu mocniej ogrzać powietrze. Temperatura maksymalna wzrośnie do około 31 stopni, co oznacza, że zrobi się naprawdę gorąco. Noc również będzie cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną na poziomie 16 stopni. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość około 3 m/s, jednak nie powinien przynieść odczuwalnej ulgi.

Niedziela: Kulminacja ciepła w stolicy

Niedziela, 16 sierpnia, zapowiada się jako najcieplejszy dzień weekendu w stolicy. To właśnie wtedy termometry poszybują najwyżej, osiągając w ciągu dnia nawet 35 stopni Celsjusza. Upał będzie odczuwalny także w nocy, która ma być bardzo ciepła – słupki rtęci nie spadną poniżej 20 stopni. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, ale nie przyniesie ono opadów. Wiatr utrzyma się na podobnym poziomie co w sobotę, wiejąc z prędkością około 3 m/s.

Jak spędzić taki weekend w Warszawie?

Brak deszczu i rosnąca temperatura zachęcają do spędzania czasu na zewnątrz, jednak warto dopasować plany do aury. Piątkowe, umiarkowane ciepło i zachmurzenie stworzą dobre warunki do dłuższych spacerów czy zwiedzania miasta. Z kolei słoneczna i gorąca sobota to doskonały moment na relaks w parkach lub w pobliżu wody. W niedzielę, podczas największego upału, najlepszym rozwiązaniem będzie szukanie cienia w plenerze lub spędzanie czasu w klimatyzowanych miejscach.

Dane pogodowe: OpenWeather