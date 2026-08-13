Wykonawca Muzeum Sztuki Nowoczesnej zbuduje nową salę Sinfonii Varsovii. To będzie największy taki obiekt w Polsce

Spółka Warbud zbuduje salę koncertową Sinfonii Varsovii

Stołeczni urzędnicy rozstrzygnęli właśnie postępowanie przetargowe dotyczące drugiego etapu rozbudowy kompleksu przy ulicy Grochowskiej. Do rywalizacji o ten wielki kontrakt stanęły ostatecznie trzy przedsiębiorstwa. Zwycięzcą ogłoszono znaną na polskim rynku budowlanym spółkę Warbud S.A.

Najważniejszym punktem tej fazy robót na warszawskiej Pradze-Południe będzie stworzenie przestrzeni muzycznej o niespotykanych w kraju rozmiarach. Główna widownia zmieści dokładnie 1877 słuchaczy. Fotele powstaną dookoła estrady, co ma zagwarantować gościom doskonałą akustykę oraz niezwykle bliski kontakt z występującymi muzykami.

Plany budowlane obejmują dodatkowo stworzenie mniejszej auli, która ugości blisko czterystu widzów. Wykonawca zaprojektuje także nowoczesne sale prób, specjalne magazyny instrumentów oraz komfortowe zaplecze dla obsługi technicznej i samych artystów.

Dokumentacja inwestycyjna przewiduje odświeżenie dwóch północnych budynków oraz wzniesienie specjalnej ramy o ażurowej konstrukcji wokół całego terenu. Na wysokości dwudziestu jeden metrów powstanie długa promenada spacerowa, dająca odwiedzającym możliwość obserwowania szerokiej panoramy centrum stolicy.

W bezpośrednim sąsiedztwie obiektów muzycznych zaplanowano stworzenie terenów zielonych, które naturalnie połączą się z pobliskim parkiem. Warszawiacy zyskają w ten sposób kolejne otwarte miejsce do codziennej rekreacji.

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Wrześniowe otwarcie pierwszych budynków Sinfonii Varsovii

Historia tej inwestycji sięga 2010 roku, gdy stołeczny samorząd oddał muzykom budynki po dawnym Instytucie Weterynaryjnym pod adresem Grochowska 272. Ten zabytkowy kompleks pochodzi jeszcze z końca dziewiętnastego stulecia. Wszystkie formalności związane z uzyskaniem zgód budowlanych zajęły urzędnikom aż dziewięć lat.

Obecnie na ukończeniu są prace związane z renowacją dwóch zabytkowych pawilonów oraz centralnego gmachu instytucji. W środku przygotowano już dwie mniejsze aule, biura i specjalne sale edukacyjne. Oficjalna inauguracja działalności Sinfonii Varsovii w tych murach nastąpi we wrześniu tego roku. Zwieńczeniem uroczystości będzie specjalny festiwal zatytułowany „Sinfonia Varsovia – Nowe Otwarcie”.

Zwycięzca przetargu na główną część prac budowlanych może pochwalić się bogatym doświadczeniem w tworzeniu obiektów kulturalnych. Firma Warbud zbudowała wcześniej Operę i Filharmonię Podlaską w Białymstoku, katowicką siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz gmach Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. W Warszawie przedsiębiorstwo zasłynęło ostatnio z realizacji kontrowersyjnego projektu siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej.