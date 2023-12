Olbrzymia burza śnieżna uderzyła w stolicę. Słychać grzmoty i widać błyskawice!

To mogło się skończyć tragedią! Młody chłopak spacerował po torach. Rozpędzone pociągi mijały go „na centymetry”!

Warszawa. Pogoda na piątek, 22.12.2023. W stolicę uderzyła potężna burza śnieżna

Burza śnieżna, czyli inaczej śnieżyca to gwałtowny, obfity opad śniegu z towarzyszącym mu silnym wiatrem. Podczas zawiei śnieg praktycznie nie opada na ziemię, a jest niesiony przez wiatr. Widoczność jest często ograniczona do poniżej 200 metrów, co może sprzyjać wypadkom na drogach. Przy sprzyjających do tego warunkach mogą wystąpić wyładowania atmosferyczne wtedy mowa o burzy śnieżnej.

Taka pogoda w ciągu kolejnych godzin spotka Warszawiaków i mieszkańców okolic stolicy. Kilka minut temu, o godzinie 11:22 w mediach społecznościowych, na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowano post, w którym powiadomiono o nadchodzącym armagedonie.

− Przez Warszawę przechodzi burza śnieżna, słychać wyładowania, grzmi i przechodzą krótkie intensywne opady śniegu przy 4°C − czytamy.

Jak przekazuje norweski instytut meteorologii, śnieżyca ma utrzymać się w stolicy przez kolejne kilka godzin. Dopiero w okolicach 18:00 wszystko, oprócz wiatru, się uspokoi.

Przypomnijmy, że w naszym kraju burze śnieżne nie są częstym zjawiskiem. Zwykle nadchodzą wiosną i latem.

