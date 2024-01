Przeżył istny koszmar! Gruchnął osobówką w bariery ochronne

Niebezpieczna kolizja na S7. Kompletnie roztrzaskane auto zablokowało pas ruchu

Na trasie S7 w okolicy Dąbka w środę (3 stycznia) około godziny 10 doszło do niebezpiecznej kolizji. Kierowca skody nie dostosował prędkości do panujących trudnych warunków na drodze, przez co stracił panowanie nad samochodem i uderzył w bariery ochronne. Miał dużo szczęścia, ponieważ nie odniósł poważnych obrażeń i nie było konieczne przetransportowanie go do szpitala.

Policjanci ruchu drogowego przestrzegają przed trudnymi warunkami, które aktualnie panują na drodze. Przypominają, że niedostosowanie prędkości czy chwila nieuwagi może skończyć się w rowie lub na barierze ochronnej.

- Zima wróciła, czas zatem przestawić się na trudne warunki drogowe. Noga z gazu, zachowanie bezpiecznego odstępu od pojazdu poprzedzającego, ostrożne wykonywanie manewrów, dokładne odśnieżenie pojazdu-to elementarne zasady. Niedoświadczonym kierowcom polecamy komunikację miejską lub zimowy spacer. Nie warto ryzykować - apeluje w komunikacie asp. szt. Anna Pawłowska.