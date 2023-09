Przy budowanej na Wiśle kładce zauważyli ciało. Policjanci nie dali rady, wezwali na pomoc strażaków

Pasażerowie już pakują walizki. Nowe linie lotnicze wchodzą do Polski. Wszyscy na to czekali

Warszawa. Zwłoki przy budowanej na Wiśle kładce. W akcji strażacy i policjanci

Służby dostały zgłoszenie o człowieku w wodzie około godziny 9.20 rano. - Ciało było zahaczone o konar w trudno dostępnym miejscu. W związku z tym policjanci poprosili o pomoc straż pożarną – informuje w rozmowie z „Super Expressem” mł. bryg. Michał Rosa ze stołecznej straży pożarnej. Ratownicy wydobyli topielca na brzeg. Niestety wyłowiona z rzeki osoba już nie żyła.

Ciało zostało przekazane policji. Teraz mundurowi ustalają tożsamość i okoliczności śmierci tej osoby.

Utonięcia w Wiśle

Jak co roku w sezonie letnim w Wiśle dochodzi do wielu tragedii. W sierpniu informowaliśmy o akcji ratunkowej w Nowym Secyminie. Do wody weszło dwóch mężczyzn. Na brzeg wrócił jednak tylko jeden. - Mężczyzna zorientował się, że nie ma jego kompana. Zdecydował się wezwać pomoc - powiedział w rozmowie z "tvn24.pl" Paweł Plagowski z Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Więcej przeczytasz TUTAJ.