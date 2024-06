Co kupić na Dzień Taty 2024? Oto ciekawe pomysły na upominki. TOP 10 prezentów

Przyjechali gasić wiatę, w środku znaleźli zwęglone zwłoki. Makabryczne odkrycie na Bielanach

Pożar śmietników zakończył się przerażającym odkryciem. Przed godziną 21 strażacy otrzymali wezwanie do akcji gaśniczej. - Po 5 minutach zastępy były już na mijescu. Zastano rozwinięty pożar obejmujący całą wiatę. Spalił sięteż bok zaparkowanego w pobliżu samochodu. Po ugaszeniu przystąpiono do przeszukiwania pogorzeliska. Wewnątrz wiaty ujawniono zwłoki - powiedział nam starszy kapitan Piotr Noszczyk ze stołecznej straży pożarnej. Strażak dodał, że ratownicy nie byli w stanie ustalić wieku denata. Po chwili na miejscu była już policja, a potem prokurator. - Potwierdzam, że doszło do takie zdarzenia. Ujawniono zwłoki mężczyzny, trwa ustalanie jego tożsamości - poiwedziała "Super Expressowi" Elwira Kozłowska z bielańskiej policji.

Piorun uderzył w dom wywołując pożar! Płomienie gasiło 10 zastępów straży pożarnej

We wtorek, 18 czerwca, w miejscowości Ciszyca pod Konstancinem-Jeziorną piorun uderzył w jeden z domów, wywołując pożar. Na miejscu z płomieniami walczyło 10 zastępów straży pożarnej. Ogień w krótkim czasie udało się opanować, jednak prace trwały znacznie dłużej, by zabezpieczyć budynek przed dalszymi zniszczeniami.