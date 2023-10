Potworny pożar domu w Siedlcach. W budynku zwęglone zwłoki 83-latka

Siedlce. 83-latek zginął w pożarze domu

To był niezwykle tragiczny pożar. 11 października w Siedlcach przy ul. Piaskowej spłonął budynek mieszkalny. Z naszych ustaleń wynika, że była to tzw. letnia kuchnia, altana adaptowana na cele mieszkalne. Wezwani na miejsce strażacy otrzymali informację, że w objętym ogniem budynku może przebywać starszy mężczyzna. Niestety, te doniesienia potwierdziły się. - Po wejściu ratowników do środka odnaleziono człowieka. Ewakuowano go. Lekarz stwierdził zgon 83-letniego mężczyzny - przekazał w rozmowie z "Super Expressem" st. kpt. Ryszard Kozioł z siedleckiej straży pożarnej.

Policja wyjaśnia przyczyny pożaru

Na miejscu pożaru oprócz strażaków i ratowników medycznych swoje czynności prowadzili również policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze będą ustalali szczegółowe przyczyny i okoliczności pojawienia się ognia w budynku oraz tragicznej śmierci 83-latka.