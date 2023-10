i Autor: TADEUSZ MRÓZ

KOSZMAR

Tragiczny pożar na Mokotowie. Strażacy walczyli o życie 84-letniej kobiety

15:21

Po dramatycznym pożarze na drugim piętrze budynku przy ul. Czerniakowskiej na warszawskim Mokotowie, strażacy przeprowadzili akcję reanimacji 84-letniej kobiety. Na szczęście, po skutecznych działaniach ratowników, życiowe funkcje pacjentki wróciły do normy. Po udanej reanimacji, poszkodowana została przetransportowana do szpitala. Pożar wybuchł około 16:30 we wtorek, 10 października.