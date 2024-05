Wielka kolorowa impreza w Julinek Park. Zamieni się w kwiatową krainę pełną trakcji i widowiskowych pokazów

Julinek Park. Kwiatowa impreza i moc atrakcji

Każdy z nas ma jakąś ulubioną grę. Może bardziej sprawnościową, może strategiczną, a może matematyczną? Podczas show każdy będzie uczestnikiem zabawnej rozgrywki między przyjaciółmi, dziejącej się na scenie. Jak to w grze bywa - każde zagranie ma znaczenie i może być tym decydującym!

Dla miłośników aktywności fizycznej przygotowaliśmy warsztaty sportowe, które pozwolą cieszyć się wiosennym powietrzem i poprawią kondycję. Podczas warsztatów kreatywnych pod okiem animatorów stworzysz własny, unikalny bukiet kwiatowy, który będzie ozdobą Twojego wnętrza.

Nie zabraknie także zaskakujących atrakcji – szczudlarze przebrani za piękne kwiaty będą bawić się w parku, dodając uroku całemu wydarzeniu.

Przyjdź i spędź weekend na świeżym powietrzu, w otoczeniu kwiatów i przyrody. Pozwól sobie na odrobinę magii i radości – weekend kwiatowy czeka na Ciebie!

HARMONOGRAM 11-12 maja:

12:15 – Mini pokaz cyrkowy – MAŁA SCENA

13:00 – Kwiatowe warsztaty – NAMIOT ANIMACJI

14:00 – Spektakl „KWIATOWE ZAGRYWKI” – DUŻA ARENA

15:00 – Warsztaty sportowe - NAMIOT ANIMACJI

16:00 – Spektakl „KWIATOWE ZAGRYWKI” – DUŻA ARENA

17:00 – Mini disco i bubble show – MAŁA SCENA

Julinek to miejsce, które oferuje swoim gościom bogaty wybór atrakcji, spośród których każdy znajdzie coś dla siebie – niezależnie od wieku. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje park linowy, który jest największym tego typu obiektem w regionie, a jego trasy pełne są unikalnych, cyrkowych przeszkód. Aktywny wypoczynek w sercu natury zapewni ścianka wspinaczkowa z siedmioma barwnymi, tematycznymi panelami, a także kraina dmuchańców, gdzie najmłodsi mogą bezpiecznie i beztrosko bawić się godzinami. Dodatkowo, na terenie Julinka znajduje się pole do minigolfa, wesołe miasteczko z kolejką górska, autodromem czy karuzelami i dostarczający wielu wrażeń tor tubingowy. Nie zabrakło również strefy animacji oraz ekologicznego placu zabaw pełnego huśtawek, piaskownic, zjeżdżalni i edukacyjnych zabawek sensorycznych, które z pewnością przypadną do gustu najmłodszym poszukiwaczom przygód. Z kolei dla gości poszukujących chwili wytchnienia przygotowano strefę relaksu, gdzie pośród drzew można odpocząć na leżaku czy hamaku.

Wyjątkowych atrakcji w Julinku nie zabraknie przez cały sezon letni. Jak tylko pozwolą na to warunki pogodowe, powróci uwielbiany przez wszystkich gości park wodny pod gołym niebem, będący jedynym takim miejscem w okolicy.

Mamy fantastyczną wiadomość! Baw się w Julinek Parku przez cały sezon!

Wprowadzamy dwa rodzaje biletu sezonowego 2024 w super promocyjnych cenach! To jest wspaniała informacja na zaplanowanie sezonu letniego z Parkiem Julinek! Czy jesteście gotowi na to szaleństwo?

BILET SEZONOWY 2024 STANDARD 199 zł – uprawnia do nielimitowanej liczby wejść do Parku Julinek, od poniedziałku do soboty, nie dotyczy wejścia na teren Parku w niedzielę oraz święta.

BILET SEZONOWY 2024 PLUS 419 zł – uprawnia do nielimitowanej liczby wejść do Parku Julinek, od poniedziałku do niedzieli oraz w święta w godzinach funkcjonowania Parku.

Bilety sezonowe można zakupić już teraz online na naszej stronie internetowej.

Dzięki biletowi sezonowemu będziesz mógł wchodzić do parku tak często, jak tylko zechcesz, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

Smaki i aromaty czekające w Julinku, czyli dla każdego coś dobrego!

Wszystkich gości Julinek Parku zachęcamy do odkrycia bogatej oferty gastronomicznej, która przeniesie Was w podróż po kulinarnych zakątkach świata. Wśród różnorodnych propozycji znalazły się:

Koko, czyli chrupiąca przekąska! Miękkie w środku i chrupiące na zewnątrz frytki to idealna opcja na starter, do tego delikatne, kruche kawałki kurczaka w chrupiącej panierce. Do wyboru skrzydełka, stripsy oraz rodzinne Koko Boxy. Bella Italia – czyli Pizza z charakterem! Jej smak przeniesie Was w rejon południowych Włoch, skąd od zaprzyjaźnionych producentów sprowadzamy bazowe składniki. Przepyszne ciasto w stylu neapolitańskim, o pulchnych brzegach i cienkim środku, z pewnością zachwyci niejedno podniebienie. Strefa BBQ, czyli kwintesencja grillowania, gdzie o niepowtarzalny smak i aromat tradycyjnych dań z grilla rodem z Teksasu dba Mistrz Polski w BBQ Michał Molenda. To tutaj skosztujecie soczystej karkówki, pysznych kiełbasek czy faszerowanych pieczonych ziemniaków. Kuchnia polska na słono i słodko! W tej strefie czeka na Was bogaty wybór tradycyjnych dań kuchni polskiej. Od klasycznych zup do pysznych dodatków – każdy może skomponować swoją ulubioną potrawę! Coś dla ochłody i dla osłody, czyli palce lizać! Rzemieślnicze lody Kosmos wytwarzane na bazie naszej autorskiej receptury zaskoczą was galaktyką smaków. Do tego pyszne chrupkie gofry oraz orzeźwiające granity zalewane wyłącznie naturalnymi owocowymi syropami.

W parku działa również:

Wypożyczalnia nowoczesnego sprzętu sportowego oraz jednośladów, dzięki czemu możliwe są rodzinne wycieczki w samym sercu natury.Obiekt noclegowy B&B Julinek Park dysponujący 60-cioma komfortowymi pokojami oraz apartamentami.Julinek CAMP, czyli kameralny kemping z parcelami słonecznymi z prądem oraz zacienionymi z prywatną strefą grillową, a także pole namiotowe. Miejsce to oferuje wypoczynek blisko natury, jednocześnie zapewniając wszystkie udogodnienia dla komfortowego pobytu.

Julinek Park to miejsce oferujące jakościową rozrywkę dla całej rodziny położone w Lesznie, ok. 30 km od Warszawy. Park zlokalizowany jest na terenie dawnej bazy cyrkowej na obszarze prawie 30 ha. Znajduje się tam szereg atrakcji dla gości w każdym wieku, m.in. największy w regionie park linowy, nowoczesny park wodny pod gołym niebem, ścianka wspinaczkowa, kraina dmuchańców, pole do minigolfa czy ekologiczny plac zabaw. Do dyspozycji gości jest także wypożyczalnia rowerów i nowoczesnego sprzętu sportowego, strefa restauracji i punktów gastronomicznych oraz obiekt noclegowy B&B Julinek Park dysponujący 60-cioma komfortowymi pokojami oraz apartamentami rodzinnymi. Julinek Park to także miejsce występów cyrkowych i teatralnych znanych artystów z telewizyjnych talent-show, cyrkowców, akrobatów i aktorów. Więcej informacji: https://www.julinek.com.pl/