Co się stało z Kasią i Kariną? Przerażający finał romansu i zabójstwa rodziców. Jak to możliwe, że nikt nic nie wie?

Startuje kolejny sezon w Julinek Park!

Julinek Park to wyjątkowe miejsce, które oferuje jakościową rozrywkę dla całej rodziny. Park zlokalizowany na terenie dawnej bazy cyrkowej na obszarze prawie 30 ha znajduje się w Lesznie, około 30 km od Warszawy.

Już w sobotę w Julinek Parku rusza kolejny sezon. Co czekać będzie na gości Julinka w dniach 27-28 kwietnia? Tym razem odwiedzający park będą mieli okazję przenieść się za zamknięte drzwi zakładu mechanicznego, gdzie rozpocznie się historia zakręconych mechaników (Ale Circus Dance Company), którym niestraszna żadna usterka!

Oprócz cyrkowych przeżyć, na gości będzie czekać wiele innych ekscytujących atrakcji.

Wielka Cyrkowa Majówka 2024, czyli Witajcie w Naszej Bajce !

Znacie już Cyrkową Akademię Pana Kleksa? Nie? To konicznie odwiedźcie Julinek Park! Magia, sztuka, akrobacja i cyrk w jednym miejscu. Z pewnością nie zabraknie szczudlarzy, będzie też motocyklista i komik, który rozbawi do łez.

To też niepowtarzalna akcja, by zobaczyć spektakl inspirowany kultową książką Brzechwy „Akademia Pana Kleksa” - „Witajcie w Naszej Bajce”. Podczas spektaklu widzowie poznają artystyczną, cyrkowo-teatralno-muzyczno-taneczną wersję ponadczasowej książki Jana Brzechwy.

i Autor: materiały prasowe Startuje kolejny sezon w Julinek Park! "Witajcie w Naszej Bajce!"

Cały sezon pełen atrakcji

Wyjątkowych atrakcji w Julinku nie zabraknie przez cały sezon letni. Jak tylko pozwolą na to warunki pogodowe, powróci uwielbiany przez wszystkich gości park wodny pod gołym niebem, będący jedynym takim miejscem w okolicy. Póki co, do dyspozycji będą znane i uwielbiane atrakcje gwarantujące jakościową rozrywkę blisko natury, w tym m.in. największy w regionie park linowy, wesołe miasteczko, ścianka wspinaczkowa, kraina dmuchańców, pole do minigolfa czy ekologiczny plac zabaw.

i Autor: materiały prasowe Startuje kolejny sezon w Julinek Park! "Witajcie w Naszej Bajce!"

Bilety sezonowe w Julinek Park

Jak zapowiada Julinek Park, wprowadzone zostaną dwa rodzaje biletu sezonowego 2024 w super promocyjnych cenach:

BILET SEZONOWY 2024 STANDARD 199 zł - uprawnia do nielimitowanej liczby wejść do Parku Julinek, od poniedziałku do soboty, nie dotyczy wejścia na teren Parku w niedzielę oraz święta

- uprawnia do nielimitowanej liczby wejść do Parku Julinek, od poniedziałku do soboty, nie dotyczy wejścia na teren Parku w niedzielę oraz święta BILET SEZONOWY 2024 PLUS 419 zł - uprawnia do nielimitowanej liczby wejść do Parku Julinek, od poniedziałku do niedzieli oraz w święta w godzinach funkcjonowania Parku

Bilety sezonowe można zakupić już teraz online na stronie internetowej.