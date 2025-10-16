Radni podjęli decyzję. Wiadomo, co z prohibicją w Warszawie

Piotr Lis
2025-10-16 17:04

Już w najbliższych tygodniach w dwóch warszawskich dzielnicach: Śródmieściu i na Pradze-Północ zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano przyjęła Rada Warszawy stosunkiem głosów 55 do 1 w przypadku Śródmieścia oraz 55 do 2 w przypadku Pragi-Północ. Nowe przepisy mają być pierwszym etapem wprowadzenia podobnych ograniczeń na terenie całego miasta.

Decyzja Rady Warszawy to efekt kilku miesięcy dyskusji na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w stolicy. Zgodnie z przyjętą uchwałą, nocna prohibicja obejmie sprzedaż alkoholu w sklepach, na stacjach benzynowych oraz w innych punktach handlowych. Nie dotyczy natomiast barów, restauracji i klubów. Zakaz zacznie obowiązywać 14 dni po opublikowaniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, czyli najpewniej w listopadzie. Dokładna data zależy od formalności, czyli m.in. od tego jak szybko biuro rady prześle uchwałę do publikacji.

Za wprowadzeniem ograniczeń w Śródmieściu głosowało 55 radnych, a tylko jeden był przeciw. Podobny wynik padł w głosowaniu dotyczącym Pragi-Północ: 55 głosów za i dwa przeciw.

Radny Jan Mencwel z Pragi-Północ podkreślał, że mieszkańcy jego dzielnicy od dawna domagali się takich rozwiązań.

Chciałbym podziękować, że po wielu miesiącach wprowadzamy to rozwiązanie przynajmniej w tych dwóch dzielnicach. Nie ma wątpliwości, że efekty będą pozytywne − mówił podczas obrad. Jednocześnie zwrócił uwagę, że w kolejnych miesiącach ograniczenia powinny objąć całą stolicę.

Nie brakowało też głosów sprzeciwu. Radny Maciej Binkowski argumentował, że zakaz narusza wolność handlu i jest niepotrzebnym ograniczeniem. − Stop bezsensownym zakazom, nakazom i ograniczania sprzedaży legalnych wolnych towarów w sklepie − grzmiał z mównicy, jako jedyny głosując przeciw uchwale dla Śródmieścia.

W uzasadnieniu decyzji wskazano, że podobne regulacje wprowadzono już w innych dużych miastach, m.in. w Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu i Gdańsku. W wielu przypadkach ograniczenia zaczynały się od wybranych dzielnic, a następnie rozszerzano je na całe miasto.

Warszawski ratusz przekonuje, że celem nocnej prohibicji jest poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie uciążliwości związanych z hałasem i zakłócaniem porządku w nocy. Władze stolicy zapowiadają, że pilotaż na Pradze i w Śródmieściu pozwoli ocenić skuteczność rozwiązania przed jego ewentualnym rozszerzeniem. Jeśli efekty okażą się pozytywne, od 1 czerwca 2026 roku zakaz nocnej sprzedaży alkoholu ma objąć całą Warszawę.

Nocna prohibicja przesądzona
