Radni zdecydowali. Nowa uchwała śmieciowa w Warszawie. Bardzo ważne zmiany dla mieszkańców stolicy

Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiadał obniżkę opłat za śmieci jeszcze przed wyborami, ale poprzednia rada oddała następcom tę decyzję. I dziś (6 czerwca 2024) radni przegłosowali nowe stawki. Będą niższe o 30 proc. dla mieszkańców budynków wielorodzinnych oraz 15 proc. dla domów jednorodzinnych. Skąd ta łaskawość samorządowców dla warszawiaków? Przepisy mówią, że miasto może od mieszkańców wziąć tylko tyle opłat, by zbilansowały koszty zagospodarowania śmieci (odbiór, przetworzenie i utylizację). Tymczasem koszty spadły, a pieniędzy zebranych z opłat było o 200 mln zł więcej. Prezydent zdecydował więc „oddać” je w postaci obniżki. Od października mieszkańcy bloków zapłacą 60 zł, zamiast 85 zł, a mieszkańcy domów jednorodzinnych – 91 zł zamiast 107 zł.

Nowe stawki opłat za śmieci. Skąd zmiana cen?

Jak radni tłumaczą zmiany? - „Obniżenie kosztów wynikało z działań podjętych przez miejską spółkę, odpowiedzialną za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Były one kierowane do zagospodarowania również do instalacji położonych poza województwem mazowieckim, w których koszty zagospodarowania były niższe w stosunku do lokalnych instalacji" - czytamy w uzasadnieniu uchwały o nowych stawkach. Obniżka ma obowiązywać od 1 października do 1 października 2025 r.