Radny złożył skargę na budowę sklepu Dino w Wilanowie. "Za mało prestiżowy?"

Dino podbija stolicę. Wilanów na pierwszy ogień

Sieć Dino, znana z dyskontów w mniejszych miejscowościach, robi odważny krok w stronę dużych miast. Po Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi i Gdańsku przyszedł czas na Warszawę. Lokalizacja pierwszego sklepu? Prestiżowy Wilanów.

Mieszkańcy Wilanowa mówią "NIE!"

Inwestycja wzbudziła jednak ogromne kontrowersje wśród mieszkańców. Obawiają się oni zwiększonego ruchu, hałasu i pogorszenia komfortu życia. Jak informują "Wiadomości Handlowe", wystąpili nawet do Wojewody Mazowieckiego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, domagając się... unieważnienia pozwolenia na budowę.

Daniel Kość, radny Wilanowa, podkreśla w rozmowie z Wyborczą, że problemów jest więcej: - Syta to wąska ulica, a sklep będzie generować duży ruch. Zakorkuje się rondo z ul. Jarą, które jest tuż obok i z Zawad będzie jeszcze ciężej wyjechać. Poza tym dostawy do sklepu będą uciążliwe, zrobi się głośno.

- Złożyłem skargę do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, czekam na rozstrzygnięcie - dodaje Kość.

"Kurnik" zamiast prestiżu?

Nie wszystkim podoba się także wygląd nowego sklepu. Rozmówcy "GW" przekonują, że nie pasuje do architektury Wilanowa.

- No niech pan sam popatrzy. Na Zawadach inwestorzy jakoś się starają z architekturą, sąsiednie centrum handlowe Plac Vogla ma elewację wykładaną kamieniem. A to? Przecież to wygląda jak sklep pod Przasnyszem - powiedziała jedna z rozmówczyń. Inny dodał, że Dino przypomina... kurnik.

W odpowiedzi na te doniesienia w sieci zawrzało. Pojawiły się wpisy z różnych zakątków Polski: "Podobno mieszkańcy jednej z dzielnic stolicy protestują przeciwko budowie jednego ze sklepów, bo uważają go "za mało prestiżowy". Jaki jest prawdziwy powód?" - "Powodem jest to, że mieszkańcom sklep za bardzo przypomina wsie, z których przyjechali" - kpią bezlitośnie z obaw mieszkańców.

Mimo protestów, Dino nie zamierza się wycofywać. Inwestor zapewnia, że wszystkie procedury zostały przeprowadzone zgodnie z prawem. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska również nie widzi przeszkód. Budowa ruszyła w czerwcu 2025 roku przy ul. Sytej. Otwarcie planowane jest na początek 2026 roku.

Kto stoi za Dino? To najbogatszy Polak

Za sukcesem Dino stoi Tomasz Biernacki – jeden z najbardziej tajemniczych, ale i najbogatszych Polaków. Rzadko pokazuje się publicznie, nie udziela wywiadów i unika mediów.

Według szacunków Forbesa, majątek Biernackiego przekracza obecnie 27 miliardów złotych. Jego spółka Dino Polska notowana jest na giełdzie i od lat wykazuje imponujące wzrosty – zarówno przychodów, jak i liczby sklepów.

Sieć Dino w liczbach:

Blisko 2,9 tys. sklepów w całej Polsce.

1,5 mld zł zysku netto w 2024 roku.

1,7 mld zł planowanych inwestycji w 2025 roku.

W planach ponad 3 tys. sklepów na przełomie 2025 i 2026 roku.