Raj dla majsterkowiczów. Nowa sieć szturmuje Warszawę. Kolejne dwa sklepy jeszcze w tym roku

Malezyjska sieć dyskontów MR.DIY nie zwalnia tempa. W stolicy otworzono właśnie dwa nowe sklepy tej marki. To jednak nie koniec ekspansji – MR.DIY planuje dalszy podbój Warszawy jeszcze w tym roku.