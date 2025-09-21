Raj dla majsterkowiczów. Nowa sieć szturmuje Warszawę. Kolejne dwa sklepy jeszcze w tym roku

MR.DIY w Polsce
Choć sieć sklepów MR.DIY zadebiutowała w Polsce stosunkowo niedawno, bo zaledwie 10 miesięcy temu, sieć zdążyła już otworzyć osiem sklepów w różnych miastach. Oprócz Warszawy, placówki znajdują się w Zabrzu, Piotrkowie Trybunalskim i Bielsku-Białej. Plany na przyszłość są ambitne – jeszcze w tym roku MR.DIY planuje ekspansję do Torunia, Opola, Gorzowa Wielkopolskiego i Bydgoszczy. Sieć sklepów działa w modelu dyskontowym, proponując klientom tysiące produktów w jednym miejscu.
MR.DIY sprzedaje szeroką gamę produktów w niskich cenach, oferowanych w dziesięciu głównych kategoriach, które obejmują:
- wyposażenie domu,
- majsterkowanie,
- artykuły elektryczne,
- akcesoria do domu,
- artykuły szkolne i biurowe,
- akcesoria samochodowe,
- zabawki,
- elektronika i akcesoria,
- prezenty,
- biżuteria i kosmetyki.
Gdzie znajdziemy nowe sklepy MR.DIY w Warszawie?
Do niedawna warszawiacy mogli robić zakupy w dwóch sklepach MR.DIY:
- w Galerii Wileńskiej (otwarty 18 lipca),
- w Blue City (otwarty 9 sierpnia).
W połowie września dołączyły kolejne dwa sklepy:
- Galeria Młociny. To największy salon marki w Polsce, zajmujący aż 1231 mkw. Magdalena Nazarewicz, Business Development Director Europe w MR.DIY Poland, podkreśla, że Galeria Młociny to idealne miejsce ze względu na bogatą ofertę i świetną lokalizację. "Jesteśmy przekonani, że szeroki asortyment MR.DIY w atrakcyjnych cenach doskonale uzupełni ofertę Galerii Młociny i spotka się z dużym zainteresowaniem klientów" – dodaje Nazarewicz.
- CH Zielony Targówek. To pierwszy punkt marki w parku handlowym, zajmujący powierzchnię 894 mkw. Znajdziemy tam ponad sześć tysięcy produktów codziennego użytku z 10 kategorii.
MR.DIY zapowiada dalszą ekspansję w Warszawie
Sieć nie zamierza poprzestać na czterech sklepach w Warszawie. Przedstawiciele marki zapowiedzieli, że do końca 2025 roku otworzą w stolicy jeszcze dwa kolejne sklepy. Lokalizacje tych placówek pozostają na razie tajemnicą.