Raj dla majsterkowiczów. Nowa sieć szturmuje Warszawę. Kolejne dwa sklepy jeszcze w tym roku

Zuzanna Sekuła
2025-09-21 11:00

Malezyjska sieć dyskontów MR.DIY nie zwalnia tempa. W stolicy otworzono właśnie dwa nowe sklepy tej marki. To jednak nie koniec ekspansji – MR.DIY planuje dalszy podbój Warszawy jeszcze w tym roku.

MR.DIY w Polsce

Choć sieć sklepów MR.DIY zadebiutowała w Polsce stosunkowo niedawno, bo zaledwie 10 miesięcy temu, sieć zdążyła już otworzyć osiem sklepów w różnych miastach. Oprócz Warszawy, placówki znajdują się w Zabrzu, Piotrkowie Trybunalskim i Bielsku-Białej. Plany na przyszłość są ambitne – jeszcze w tym roku MR.DIY planuje ekspansję do Torunia, Opola, Gorzowa Wielkopolskiego i Bydgoszczy. Sieć sklepów działa w modelu dyskontowym, proponując klientom tysiące produktów w jednym miejscu.

MR.DIY sprzedaje szeroką gamę produktów w niskich cenach, oferowanych w dziesięciu głównych kategoriach, które obejmują:

  • wyposażenie domu,
  • majsterkowanie,
  • artykuły elektryczne,
  • akcesoria do domu,
  • artykuły szkolne i biurowe,
  • akcesoria samochodowe,
  • zabawki,
  • elektronika i akcesoria,
  • prezenty,
  • biżuteria i kosmetyki.
Gdzie znajdziemy nowe sklepy MR.DIY w Warszawie?

Do niedawna warszawiacy mogli robić zakupy w dwóch sklepach MR.DIY:

  • w Galerii Wileńskiej (otwarty 18 lipca),
  • w Blue City (otwarty 9 sierpnia).

W połowie września dołączyły kolejne dwa sklepy:

  • Galeria Młociny. To największy salon marki w Polsce, zajmujący aż 1231 mkw. Magdalena Nazarewicz, Business Development Director Europe w MR.DIY Poland, podkreśla, że Galeria Młociny to idealne miejsce ze względu na bogatą ofertę i świetną lokalizację. "Jesteśmy przekonani, że szeroki asortyment MR.DIY w atrakcyjnych cenach doskonale uzupełni ofertę Galerii Młociny i spotka się z dużym zainteresowaniem klientów" – dodaje Nazarewicz.
  • CH Zielony Targówek. To pierwszy punkt marki w parku handlowym, zajmujący powierzchnię 894 mkw. Znajdziemy tam ponad sześć tysięcy produktów codziennego użytku z 10 kategorii.

MR.DIY zapowiada dalszą ekspansję w Warszawie

Sieć nie zamierza poprzestać na czterech sklepach w Warszawie. Przedstawiciele marki zapowiedzieli, że do końca 2025 roku otworzą w stolicy jeszcze dwa kolejne sklepy. Lokalizacje tych placówek pozostają na razie tajemnicą.

Pierwszy malezyjski dyskont w Warszawie. Sklep z Kualalumpur na Pradze
10 zdjęć
