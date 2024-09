"To wyjątkowy dzień dla legendarnego kina Tęcza. Podpisanie umowy i rozpoczęcie prac budowlanych to nowy etap w bogatej historii tego miejsca. Obiekt przez lata pełnił różne funkcje. Jednak dzięki porozumieniu miasta ze spółdzielnią mieszkaniową, która przekazała nam budynek do użytkowania stworzymy w nim centrum kulturalne nawiązujące do tradycji tego miejsca, otwarte dla lokalnej społeczności" - mówi wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra. Czytaj dalej pod materiałem wideo.