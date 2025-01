Remont w „Mordorze”. Zmiany w komunikacji miejskiej na Służewcu

Przez przebudowę zamknięte będzie połączenie ulicy Domaniewskiej z Suwak od strony wschodniej. Trasa autobusów linii 218 zostanie skrócona i autobusy nie dojadą do stacji metra Wilanowska, tylko zawrócą na rondzie Liczby π i pojadą z powrotem do metra Wierzbno.

Stację metra Wilanowska i kraniec Osiedle Pozytywny Mokotów połączą autobusy linii zastępczej Z18. Od stacji metra pojadą al. Wilanowską, Wxołoską, Domaniewską, Postępu i Konstruktorską a z Osiedla Pozytywny Mokotów do metra będą jechały Konstruktorską, Wołoską i al. Wilanowską. Nie będą kursowały autobusy linii 308. – Od wtorku, 7 stycznia, rano fragment Domaniewskiej przed skrzyżowaniem z Suwak zostanie zamknięty. Kierowcy jadący od strony ulicy Postępu dojadą najdalej do kompleksu biurowego Domaniewska 52. Objazd poprowadzi ulicą Konstruktorską. Ulicą Suwak kierowcy pojadą tak, jak dotychczas, ale pasy ruchu zostaną zwężone do trzech metrów. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca stycznia – podaje stołeczny ratusz.