Rewolucja w płatnym parkowaniu w Warszawie. Kierowcy się wściekną!

Warszawa, Śródmieście. Miasto planuje wprowadzić płatne parkowanie w weekendy? Burmistrz dzielnicy odpowiada

Pomysł wprowadzenia płatnego parkowania w weekendy w Warszawie nie jest nowy, ale utknął w szufladach ratusza. Tymczasem w Śródmieściu problem nabrzmiał już tak, że burmistrz dzielnicy przyznał, że jest zwolennikiem włączenia parkometrów w soboty i niedziele. Po otwarciu kładki pieszo-rowerowej okolice Powiśla w letnie weekendy były zastawione samochodami spacerowiczów.

− Brak płatnego parkowania w weekendy jest również odczuwalny w okolicach stadionu i Torwaru. Tam natężenie pojazdów przyjeżdżających z zewnątrz, jest naprawdę wysokie − mówi burmistrz Śródmieścia, Aleksander Ferens.

Uważa, że mieszkańcy Śródmieścia mają coraz większy problem ze znalezieniem miejsca dla swoich aut. − Coraz więcej osób nie pozostawia samochodów poza ciągle rozszerzającą się strefą, tylko przyjeżdża nimi do centrum. To powoduje znaczne pogorszenie sytuacji mieszkańców Śródmieścia − twierdzi burmistrz.

Co na to Zarząd Dróg Miejskich? Zgadza się z burmistrzem, ale… – Opłaty za postój w weekendy mogłyby przynieść efekt w okolicy Starego Miasta, czy w okolice Bulwarów. My przekazaliśmy do ratusza nasze rekomendacje. Ale o zmianach w SPPN decydują radni – mówi rzecznik ZDM Jakub Dybalski.

ZDM przygotowywał też plan zróżnicowania stawek za parkowanie w zależności od odległości do ścisłego centrum. Ale przed wyborami prezydenckimi raczej nie ma szans na zmiany.

