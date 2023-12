Wyciągał auto z rowu, stracił palec. Trafił do szpitala, może trafić do więzienia

Ołtarzew. Wjechała w przepust. Siedząc w radiowozie założyła na głowę czapkę policyjną

Sytuacja miała miejsce w nocy z 26 na 27 grudnia w Ołtarzewie. Kierująca toyotą wypadła z drogi i wjechała do rowu melioracyjnego uderzając w przepust. Kobiecie na szczęście nic się nie stało. Na miejscu zdarzenia pojawili się policjanci, którzy rozpoczęli swoje działania od zbadania kierującej pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

− Badanie alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu. Kobieta została zatrzymana − przekazał w opublikowanym w mediach społecznościowych poście „Miejski Reporter”.

Kierująca myślała, że to żarty. Widać to było po tym, co zrobiła chwilę po zatrzymaniu w radiowozie. Kobieta wzięła policyjną czapkę, założyła ją na głowę i zaczęła robić sobie zdjęcia.

Na miejscu pracowali strażacy z Ożarowa Mazowieckiego. Dalsze czynności z pijaną dziewczyną przeprowadzali funkcjonariusze policji.