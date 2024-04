Rozbili ule gaśnicą, bo chcieli zjeść miód! Trzy pszeczele rodziny nie przyżyły, 13-latkowie w rękach policji

Śmierdząca sprawa w płockim basenie. Nastąpił „incydent kałowy”. To już czwarty raz w ciągu 5 tygodni

O wstrząsającym akcie wandalizmu pisaliśmy już na łamach „Super Expressu”. W nocy z 15 na 16 kwietnia ktoś roztrzaskał pięć uli. Zauważył to nad ranem pracownik muzeum, który od razu powiadomił swoich przełożonych i policję. Zniszczone zostały ule, ale co najistotniejsze – zginęły przy tym całe pszczele rodziny. Martwe pszczoły leżały wszędzie wokoło, to był nparwadę przykry widok.

Policjanci po przyjeździe na miejsce od razu zabezpieczyli gaśnice, którymi sprawcy roztrzaskali pasiekę. Wkrótce udało się namierzyć winowajców. - Po wnikliwej analizie zgromadzonego materiału funkcjonariusze Wydziału do spraw Nieletnich i Patologii ustalili dwoje 13-latków (obywatelka Ukrainy i obywatel Białorusi) odpowiedzialnych za te czyny. Usłyszeli już zarzuty popełnienia czynów karalnych zniszczenia mienia oraz naruszenia przepisu ustawy o ochronie zwierząt – który mówi o zakazie zabijania zwierząt. Młodzi ludzie działali wspólnie i w porozumieniu, a swoje zachowanie tłumaczyli chęcią skosztowania miodu bezpośrednio ze środka uli. Teraz o środkach opiekuńczo – wychowawczych w stosunku do nieletnich zdecyduje właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania sąd rodzinny – napisała podkom. Ewa Kołdys z wilanowskiej policji.

"Liczymy, że taka sytuacja będzie przestrogą dla innych i pokaże, jak ważny jest szacunek do przyrody, zwierząt i będzie przypomnieniem o konieczności dbania o nasze środowisko naturalne" - dodała policjantka.