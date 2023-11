Rozjechał pieszego i zwiał. Policja apeluje do kierowcy: przyjdź i przedstaw swoją wersję

Pseudoekologiczny absurd w Warszawie. Niszczą wyremontowane przystanki, by zasiać na nich roślinki

Śmiertelnie potrącił pieszego i uciekł

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w środę, 8 listopada, o godz.17:30 na drodze Ciepielów-Kałków. Dramat rozegrał się po zmroku poza obszarem zabudowanym w miejscu nieoświetlonym. Kierowca potrącił autem pieszego i zwiał, nie interesując się losem rannego. Niestety, prowadzona przez zespół pogotowia ratunkowego reanimacja mężczyzny nie przyniosła pozytywnego skutku. Życia pieszego nie udało się uratować.

Policja apeluje do kierowcy i świadków wypadku

Lipscy policjanci proszą o kontakt wszystkich, którzy mają jakąkolwiek wiedzę mogącą przyczynić się do wyjaśnienia okoliczności wypadku, a przede wszystkim ustalenia uczestnika zdarzenia, który zbiegł z miejsca. - Świadkom zapewniamy anonimowość - informują mundurowi.

Funkcjonariusze zaapelowali również bezpośrednio do kierowcy, który pozostawił rannego pieszego na pastwę losu.

- Szczególny apel kierowany jest do samego kierującego, by zgłosił się do najbliższej jednostki Policji i przedstawił swoją wersję zdarzenia - proszą lipscy policjanci.

Poniżej publikujemy numery telefonów, pod którymi można skontaktować się, by przekazać informacje o wypadku:

47 70 28 267 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30)

47 70 28 200 (całodobowo przez 7 dni w tygodniu)

numer alarmowy 112