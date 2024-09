Moda szkolna z okresu PRL-u. Tak ubierali się uczniowie. Zero makijażu, mundurki i jeszcze to!

2 września 2024 roku we wszystkich placówkach edukacyjnych w Polsce organizowana jest oficjalna inauguracja nowego roku szkolnego. Oznacza to, że uczniowie powracają do ławek i przez kolejne miesiące uczą się wraz z nauczycielami nowych umiejętności. Pierwszy dzień szkoły to zazwyczaj krótkie spotkanie dzieci z wychowawcami w klasach, lecz - jak się okazuje - nie zawsze tak to wygląda. Co ciekawe, w wielu szkołach przed takowym zebraniem uczniowie, grono pedagogiczne oraz rodzice biorą udział w Mszy Świętej, a to w ostatnich latach stało się przedmiotem gorących debat. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Msza na rozpoczęcie roku szkolnego. Polska tradycja coraz bardziej kontrowersyjna

W wielu polskich szkołach szczególnie w mniejszych miejscowościach rozpoczęcie roku szkolnego tradycyjnie wiąże się z Mszą Świętą. Dla części osób to ważny element pielęgnowania wiary, lecz dla innych to symbol niepożądanego łączenia religii z edukacją.

Organizowanie Mszy Świętej tuż przed rozpoczęciem inauguracji może być odbierane jako przymus lub swego rodzaju presja na uczniów, aby uczestniczyć w obrzędach, które nie są zgodne z ich przekonaniami. Zgodnie z prawem polskie szkoły są zobowiązane do przestrzegania zasad neutralności światopoglądowej, więc oznacza to, że religia nie powinna dominować nad innymi aspektami, lecz czy aby na pewno tak jest?

Spoglądając na strony internetowe placówek, można zauważyć, że wiele z nich zaprasza na rozpoczęcie roku szkolnego, lecz jednym z pierwszych punktów w harmonogramie jest Msza Święta. W ostatnim czasie dziennikarze serwisu o2.pl postanowili więc zbadać sprawę u źródła i o tę kwestię zapytali pracowników Szkoły Podstawowej w Jezioranach, gdzie Msza Święta przed rozpoczęciem roku jest czymś całkowicie powszechnym.

Tak u nas jest od wielu lat, kiedyś była rozmowa z rodzicami na ten temat. To nie jest przymusowe, to jest dla chętnych. Kiedyś msza była obowiązkowa. Kto nie chce uczęszczać we mszy św. to może zostać na świetlicy lub przychodzi na późniejszą godzinę - relacjonowała pracownica sekretariatu szkoły, o2.pl.

Szkoła w Jezioranach nie jest oczywiście jedyną w Polsce, która rozpoczyna rok szkolny od Mszy Świętej. Takich placówek jest naprawdę sporo, lecz niestety w niektórych z nich wizyta w kościele jest obowiązkowa i choć nie jest to jasno powiedziane, to uczniowie mogą czuć się zmuszeni do uczestnictwa we mszy.

Jako dziecko pamiętam, że w mojej szkole na wsi przed inauguracją wszyscy spotykali się w kościele. To była już tradycja, z której nie można było uciec - prawie jak z sekty. Było kazanie, powitanie uczniów oraz święcenie tornistrów pierwszoklasistów. Dziś z perspektywy czasu jest to dla mnie dziwne, lecz wówczas nie byłam tego świadoma - mówiła czytelniczka "Super Expressu".

W tym roku z pewnością ponownie wielu uczniów na terenie całego kraju z samego rana spotkało się w kościele. Dajcie znać na naszych social mediach, co uważacie - czy taka praktyka jest odpowiednia, czy być może coś powinno się zmienić?