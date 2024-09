i Autor: Tomasz Radzik/SUPER EXPRESS Roztańczony PGE Narodowy 2024

Roztańczony PGE Narodowy 2024. Kiedy odbędą się koncerty i kto wystąpi na stadionie?

Roztańczony PGE Narodowy to bez wątpienia impreza z tradycją, która od lat przyciąga do stolicy wielu Polaków chętnych do zabawy. Stadion już szykuje się na wielkie wydarzenie, które odbędzie się pod koniec miesiąca. Kiedy jednak konkretnie publiczność zawita na roztańczonym PGE Narodowym, kto wystąpi oraz ile kosztują bilety wstępu?