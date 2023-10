Roztrzaskała się Mustangiem na drzewie! Samochód rozbity, 22-latka ranna

Rozbiła się Mustangiem na drzewie. 22-latka w szpitalu. Co tam się stało?

Do drogowej demolki doszło przed południem. 22-latka jechała swoją wyścigówką z Iłży w stronę Skaryszewa. Zaczęła wyprzedać. Wtedy doszło do dramatu. - Podczas wyprzedzania pojazdu najprawdopodobniej nie zachowała należytej ostrożności, zjechała z drogi i uderzyła w drzewo. 22-latka kierująca pojazdem została przewieziona do szpitala. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków na drodze oraz przestrzeganie przepisów. Często chwila nieuwagi decyduje o ludzkim życiu i zdrowiu – napisała w komunikacie prasowym Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Nie wiemy w jakim stanie jest ranna 22-latka.

Prędkośc nie wybacza błędów. Przekonał się o tym inny kierowca mustanga, który roztrzaskał się swoim cackiem na początku roku na ul.Radzymińskiej. Jego auto wylądowało na dachu. Więcej przeczytasz TUTAJ.