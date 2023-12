Ruszają prace nad III linią metra na Gocław! Padła data, prezydent Trzaskowski mów jasno

III linia metra na Gocław. Znamy datę rozpoczęcia prac, prezydent Trzaskowski mówi jasno

Budowa metra na Gocław jest coraz bliżej. Co prawda do wbicia pierwszej łopaty jeszcze daleko, ale już znamy pierwsze terminy. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski złożył ważną deklarację. - Przed nami kolejny ważny krok na drodze do budowy trzeciej linii metra. W ciągu najbliższych kilku dni ogłosimy przetarg na zaprojektowanie pierwszego etapu M3 – napisała w poście.

Nowa linia ma połączyć Stadion Narodowy i 6 nowych stacji: Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Gocław. To nie będzie jednak ostatnia stacja. W przyszłości M3 ma zostać wydłużona i biec pod dnem Wisły do Mokotowa, a kończyć się na Ochocie. Oprócz nowych stacji na prawym brzegu powstanie Stacja Postojowo-Techniczna Kozia Górka.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to ciężki sprzęt będzie mógł wjechać na plac budowy w 2028 roku. Przedtem wykonawca będzie misiał stowrzyć projekt i uzyskać komplet dokumentów.

Przed nami kolejny ważny krok na drodze do budowy trzeciej linii metra. W ciągu najbliższych kilku dni ogłosimy przetarg na zaprojektowanie pierwszego etapu M3. Z istniejącą siecią metra nowy odcinek łączyć będzie się na stacji Stadion Narodowy i obejmie budowę 6 stacji: Dworzec… pic.twitter.com/tFeM80Zkbr— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) December 19, 2023