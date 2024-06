Samolot rozbił się podczas akcji gaśniczej. Katastrofa lotnicza pod Warszawą

Zabudują zielony skwer w centrum Warszawy. Na jego miejscu powstanie kamienica. To dopiero początek zmian

Do zdarzenia doszło w czwartek, 27 czerwca, około godz. 17. Należący do Lasów Państwowych samolot Dromader brał udział w akcji gaśniczej pożaru lasu w Celestynowie w powiecie otwockim. Niestety, w pewnym momencie doszło do awarii silnika i pilot musiał lądować awaryjnie w Bielawie pod Warszawą.

Gdy maszyna znalazła się na ziemi przewróciła się jeszcze na dach. - Zdarzenie potwierdzone. W miejscowości Bielawa doszło do wypadku lotniczego. Pilot został zabrany przez zespół LPR – poinformowali strażacy z Konstancina-Jeziornej, którzy brali udział w akcji ratowniczej.

Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał rannego pilota do szpitala. - Pilot opuścił maszynę o własnych siłach, był kontaktowy, został zabrany śmigłowcem do szpitala - powiedział portalowi wp.pl mł. bryg. Łukasz Darmofalski z PSP w Piasecznie.

Na miejscu trwają działa służb, a wyjaśnianiem przyczyn zdarzenia zajmie się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.