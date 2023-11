Schabowy królem polskiej kuchni. Na Mazowszu jedzą go na potęgę!

Kotlet schabowy - król kuchni polskiej

We wtorek, 7 listopada, obchodzony jest Dzień Kotleta Schabowego. Jak podaje Pyszne.pl, kuchnia polska jest jedną z najpopularniejszych w serwisie. Co więcej, Polki i Polacy równie chętnie wybierają tradycyjne potrawy swoich mam i babć, jak i ich nietypowe formy. Jak się okazuje, kotlet schabowy nie ma sobie równych. To najczęściej zamawiane tradycyjne danie na Pyszne.pl! W większości województw, danie to najczęściej zamawiane jest tradycyjnie w niedzielę. Wyjątek stanowią jedynie województwa łódzkie i zachodniopomorskie, w których według Pyszne.pl więcej schabowych zjada się na tygodniu, niż w weekend.

Najwięcej schabowych jedzą na Mazowszu

Co ciekawe, z badań przeprowadzonych na zlecenie serwisu wynika, że ponad połowa kotletów schabowych zamawiana jest przez mieszkańców zaledwie trzech województw - mazowieckiego (20%), małopolskiego (18%) i śląskiego (13%). Z kolei na drugim biegunie tego zestawienia znalazło się województwo opolskie, którego mieszkańcy zamawiają mniej niż 1% wszystkich schabowych!

Z czym zjeść schabowego? To nie takie oczywiste!

Najpopularniejszym dodatkiem do kotleta schabowego pozostają niezmiennie gotowane ziemniaki. W zestawieniu Pyszne.pl przegrywają one z frytkami tylko w czterech województwach - pomorskim, śląskim, świętokrzyskim i wielkopolskim przegrywają z frytkami. Do schabowego chętnie dobieramy też kapustę zasmażaną i zestaw surówek. Ale nie brakuje też tych mniej oczywistych połączeń.

Według danych Pyszne.pl najczęstsze nietypowe dodatki wybierane do kotleta schabowego to gnocchi i kasza jęczmienna, a także surówki colesław, z selera czy smażony szpinak.

Serwis przypomniał również, że kotlet schabowy ma również swoją wegańską wersję! "Beefy n’ Leafy to jedno z miejsc w Warszawie, w których zjemy polskiego klasyka w roślinnej odsłonie. W tej wegańskiej restauracji na warszawskiej Saskiej Kępie serwuje się kotlet schabowy z gotowanego seitanu w panierce z mąki" - czytamy w materiale prasowym Pyszne.pl.

A Ty jesteś tram tradycyjny schabowy czy raczej vege kotlet?