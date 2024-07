Awantura w Lesie Bródnowskim. 26-letni Uzbek z zarzutami. Co z nastolatkami?

Psia emerytura na Paluchu. Schronisko buduje pawilon geriatrii dla czworonogów!

Schronisko na Paluchu rozwija się o nowe budynki. Tym razem placówka stanie się lepiej przygotowana na psich seniorów. Jak informowaliśmy już na łamach „Super Expressu”, prace nad pawilonem dla czworonogów rozpoczęły się dwa lata temu. Teraz zmierzają ku końcowi.

We właśnie budowanym bloku schronienie znajdą starsze zwierzęta. Pawilon zostanie też połączony z istniejącym w schronisku szpitalem dla psów. Zmieni się także otoczenie budynku. Na trawiastych wybiegach, które oddzieli od sąsiadującego parku ogrodzenie z pnączami, pojawią się place zabaw z urządzeniami do zabawy oraz treningu dla psów. Nie zabraknie drzew i zadaszeń chroniących zwierzęta przed słońcem a także basenów, w których psy będą mogły się schłodzić w upalne dni. Budowa potrwa do końca roku.

"W obiekcie swoje miejsce znajdą przede wszystkim starsze zwierzęta, na które czekać będą przestronne sale umożliwiające swobodne przemieszczanie się i wyjście na wybieg zewnętrzny. W oddzielnych pomieszczeniach zamieszkają suki ze szczeniętami i psy z problemami behawioralnymi. W budynku pojawią się także gabinety weterynaryjne, sale rehabilitacyjne, sala zabiegowa oraz sale do pielęgnacji i kąpieli" - informował w 2022 r. stołeczny ratusz.