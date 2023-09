Podbiegł i powalił go na ziemię. Agresor zabrał mu wszystko, co miał

Pogoda w Warszawie na 1 października. Będzie padać? Co z Marszem Miliona Serc?

Operator miejskiego monitoringu w niedzielę, 24 września około godziny 1:00 zobaczył na kamerach, że na ulicy w centrum Siedlec do przechodnia podszedł mężczyzna, uderzył go w głowę, a następnie przewrócił na ziemię. Zaatakowany był kompletnie bezbronny. Agresor jak najszybciej zabrał się za przeszukiwanie ofierze kieszeni. Zabrał od niego wszystko, co może być cenne.

Operator miejskiego monitoringu, gdy tylko zauważył całą sytuację na ekranie, powiadomił policję. Podał bardzo dokładny rysopis sprawcy, a później przy pomocy kamer śledził jego drogę. Skierowany na wskazane miejsce patrol bez większych problemów zatrzymał mężczyznę, który dokonał rozboju.

— Okazał się nim 25-letni mieszkaniec powiatu siedleckiego. Zaatakowanemu mężczyźnie została udzielona niezbędna pomoc medyczna, a 25-letni sprawca został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Teraz odpowie przed sądem. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności — poinformowała kom. Ewelina Radomyska