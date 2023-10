Skosił autem przydrożny krzyż. Podczas kontroli wydmuchał ponad 3 promile

Pijany ściął przydrożny krzyż

Był piątkowy wieczór (29 września), gdy do sochaczewskiej komendy dotarła informacja o zdarzeniu drogowym z udziałem kierowcy skody, który może znajdować się pod wpływem alkoholu. Do miejscowości Wołyńskie natychmiast pojechał patrol ruchu drogowego. - Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 47-letni mężczyzna kierujący skodą nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i ściął przydrożny krzyż. Auto zawiesiło się na metalowych elementach płotu i dodatkowo uszkodziło siatkę ogrodzeniową - przekazała asp. Agnieszka Dzik z sochaczewskiej policji.

Policjanci przebadali 47-latka na obecność alkoholu. Mieszkaniec gminy Iłów wydmuchał ponad 3 promile! Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.

Pijany kierowca z zarzutami

Po wytrzeźwieniu 47-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. - Przyznał się do popełnionego przestępstwa, które jest zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo materiały w jego sprawie zostaną przekazane do policjantów zajmujących się wykroczeniami - poinformowała asp. Agnieszka Dzik.