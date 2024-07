Rzucił się z nożem na kolegę swojej byłej! Szokujące, co znaleźli w mieszkaniu

Co on zrobił?!

Wtargnął z nożem do sklepu. Wrzeszczał: „To jest napad!”. 80-letnia ekspedientka ranna

Szokujące dane GUS. Zasięg ubóstwa skrajnego rośnie w zatrważającym tempie

Według najnowszych danych podsumowujących 2023 rok, udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny zasięg ubóstwa skrajnego w Polsce wzrasta. Okazuje się, że w porównaniu do poprzednich lat jesteśmy w dramatycznej pozycji i coraz więcej osób nie jest w stanie komfortowo żyć, nawet pracując.

Rok 2023 przyniósł wyraźny wzrost zasięgu ubóstwa skrajnego (o 2 p. proc. do 6,6% osób w gospodarstwach domowych). Zasięg ubóstwa relatywnego pozostał na podobnym poziomie co rok wcześniej (12,2% - minimalny wzrost o 0,5 p. proc.) - czytamy w raporcie GUS.

Według ekspertów tak źle nie było od 2015 roku, więc od czasu wprowadzenia programu 500 plus. Wówczas wskaźnik był na poziomie 6,5 procent.

Poprzedni rząd nie zdał egzaminu z polityki społecznej lub zdał go na dwóję, bo o dwa punkty procentowe wzrosło ubóstwo egzystencjonalne, czyli to ubóstwo skrajne - mówił dr hab. Sławomir Kalinowski, ekonomista z Instytutu Rozwoju Wsi Rolnictwa PAN. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Skrajne ubóstwo w Polsce. Tak żyje coraz więcej Polaków

Problem skrajnego ubóstwa dotyka coraz większą ilość osób. Różnego rodzaju fundacje czy stowarzyszenia zauważają, że z pomocy chętnie korzystają nawet ci, którzy pracują.

To nie są osoby, które są bezdomne, ale to są ludzie, którzy pracują, to są kobiety, które mają po dwoje, troje dzieci i mówią, że liczą każdy grosz - wyjaśniał Jan Piontek z Fundacji Weź Pomóż z Wrocławia.

Niepokojące dane powinny być pierwszym sygnałem dla polityków. Według specjalistów najwięcej zależy od władz, których najważniejszym zadaniem jest na ten moment odpowiednie dysponowanie świadczeniami i programami pomocowymi dopasowanymi do aktualnych potrzeb. Miejmy więc nadzieję, że już za jakiś czas wskaźnik skrajnego ubóstwa zmaleje i Polacy zaczną dobrze i spokojnie żyć.