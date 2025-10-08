"Smakujesz - Głosujesz". Warszawa wybiera króla cateringu! Zdecyduj, kto karmi najlepiej

Zuzanna Sekuła
2025-10-08 17:00

Czy istnieje firma, która ratuje od nudnych kanapek i obiadów z mikrofali? Dostarcza na czas zdrowe i smaczne posiłki, gdy brakuje czasu na gotowanie? W środę, 8 października, ruszył kolejny etap plebiscytu "Smakujesz – głosujesz!", w którym Czytelnicy wybierają najlepszy catering dietetyczny w Warszawie i okolicach. Do 22 października można oddać głos na wskazany catering!

Plebiscyt "Smakujesz - Głosujesz". Rusza głosowanie

Głosowanie w plebiscycie "Smakujesz - Głosujesz" właśnie ruszyło! Do 22 październik możesz wybrać swojego faworyta. Wejdź na stronę smakujeszglosujesz.se.pl i oddaj głos na catering, który według Ciebie zasługuje na miano najlepszego w stolicy. 

Wystarczy wejść na stronę, zalogować się kontem Google i oddać głos na swojego faworyta. Pamiętaj, możesz głosować raz dziennie! Dla najbardziej zaangażowanych przygotowano płatne pakiety głosów, dzięki którym można jeszcze mocniej wesprzeć ulubiony catering.

  • głos bezpłatny – wystarczy zalogować się kontem Google i raz dziennie oddać głos na wybraną firmę,
  • głos płatny – dostępne będą pakiety wirtualnych głosów dla tych, którzy chcą jeszcze mocniej wesprzeć swój ulubiony catering.
W plebiscycie biorą udział firmy, które wcześniej przeszły proces zgłoszeń i weryfikacji. Harmonogram:

  • Etap 1 – zgłoszenia kandydatów: 15–28 września 2025
  • Etap 2 – weryfikacja kandydatów: 29 września – 8 października 2025
  • Etap 3 – głosowanie: 8–22 października 2025
  • Etap 4 – zliczenie głosów i ogłoszenie zwycięzców: 22–29 października 2025, godz. 12:00

Twój głos naprawdę ma znaczenie. To właśnie od Was zależy, kto zdobędzie prestiżowe wyróżnienie i tytuł najlepszego cateringu w Warszawie. Pokażmy razem, która firma najbardziej zasługuje na to miano – bo przecież nikt nie oceni smaku lepiej niż ci, którzy korzystają z pudełek na co dzień.

Wyjątkowe nagrody dla najlepszych cateringów

Dla trzech najlepszych cateringów czekają wyjątkowe nagrody – vouchery na kampanię reklamową w mediach Grupy Time S.A. To niepowtarzalna okazja, by dotrzeć do szerokiego grona odbiorców i zdobyć jeszcze większą popularność.

  • 1 miejsce - voucher o wartości 20 000 zł na świadczenia reklamowe
  • 2 miejsce - voucher o wartości 10 000 zł na świadczenia reklamowe
  • 3 miejsce - voucher o wartości 5 000 zł na świadczenia reklamowe
