„Smakujesz – głosujesz”! Wybierz najlepszy catering w Warszawie. Głosowanie wkrótce startuje

„Smakujesz – głosujesz”: Wybierz najlepszy catering w Warszawie

Do pierwszej edycji akcji „Smakujesz – głosujesz” zgłoszono bardzo dużo firm cateringowych z Warszawy i okolic. To najlepszy dowód na to, że w Warszawie i okolicach działa mnóstwo fantastycznych firm cateringowych, a sam temat zdrowego, smacznego i wygodnego jedzenia prosto pod drzwi naprawdę budzi emocje.

Obecnie wszystkie zgłoszone firmy przechodzą proces weryfikacji, aby upewnić się, że spełniają wymagania konkursu. Następnie rozpocznie się głosowanie, w którym to mieszkańcy Warszawy i okolic zdecydują, która firma cateringowa zasługuje na zwycięstwo.

i Autor: Smakujesz - Głosujesz/ Materiały prasowe

Jak głosować w plebiscycie „Smakujesz – głosujesz”?

Od 8 października każdy mieszkaniec Warszawy i okolic będzie mógł oddać głos na swojego faworyta. Do wyboru będą dwie opcje:

Głos bezpłatny – wystarczy zalogować się kontem Google i raz dziennie oddać głos na wybraną firmę.

– wystarczy zalogować się kontem Google i raz dziennie oddać głos na wybraną firmę. Głos płatny – dostępne będą pakiety wirtualnych głosów dla tych, którzy chcą jeszcze mocniej wesprzeć swój ulubiony catering.

Pamiętaj, że każdy głos ma znaczenie i to właśnie od głosujących zależy, kto zdobędzie prestiżowe wyróżnienie i tytuł najlepszego cateringu w Warszawie.

Nagrody w plebiscycie „Smakujesz – głosujesz”

Plebiscyt „Smakujesz – głosujesz” to nie tylko szansa na wyróżnienie ulubionej firmy cateringowej, ale również okazja do zdobycia cennych nagród. Trzy najlepsze cateringi dietetyczne działające w Warszawie, wyłonione w plebiscycie, zostaną uhonorowane voucherami na świadczenia reklamowe w mediach Grupy ZPR, np. Eska, Super Express, Beszamel, M jak Mama.

I miejsce – voucher o wartości 20 000 zł

II miejsce – voucher o wartości 10 000 zł

III miejsce – voucher o wartości 5 000 zł

Wszystkie informacje na temat plebiscytu, regulamin oraz listę zgłoszonych firm cateringowych można znaleźć na stronie internetowej smakujeszglosujesz.se.pl.