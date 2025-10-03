„Smakujesz – głosujesz”! Wybierz najlepszy catering w Warszawie. Głosowanie wkrótce startuje

Zuzanna Sekuła
2025-10-03 15:40

Plebiscyt „Smakujesz – głosujesz”, który ma wyłonić najlepszą firmę cateringową w Warszawie i okolicach, wkracza w decydującą fazę. Po etapie zgłoszeń, w którym warszawiacy tłumnie zgłaszali swoje ulubione firmy, przyszedł czas na głosowanie. Od 8 października mieszkańcy stolicy będą mogli oddać głos na catering, który ich zdaniem zasługuje na miano najlepszego. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, w tym voucher na świadczenia reklamowe o wartości aż 20 tys. zł!

Smakujesz - Głosujesz

i

Autor: Smakujesz - Głosujesz/ Materiały prasowe

„Smakujesz – głosujesz”: Wybierz najlepszy catering w Warszawie

Do pierwszej edycji akcji „Smakujesz – głosujesz” zgłoszono bardzo dużo firm cateringowych z Warszawy i okolic. To najlepszy dowód na to, że w Warszawie i okolicach działa mnóstwo fantastycznych firm cateringowych, a sam temat zdrowego, smacznego i wygodnego jedzenia prosto pod drzwi naprawdę budzi emocje.

Obecnie wszystkie zgłoszone firmy przechodzą proces weryfikacji, aby upewnić się, że spełniają wymagania konkursu. Następnie rozpocznie się głosowanie, w którym to mieszkańcy Warszawy i okolic zdecydują, która firma cateringowa zasługuje na zwycięstwo.

Smakujesz - Głosujesz

i

Autor: Smakujesz - Głosujesz/ Materiały prasowe

Jak głosować w plebiscycie „Smakujesz – głosujesz”?

Od 8 października każdy mieszkaniec Warszawy i okolic będzie mógł oddać głos na swojego faworyta. Do wyboru będą dwie opcje:

  • Głos bezpłatny – wystarczy zalogować się kontem Google i raz dziennie oddać głos na wybraną firmę.
  • Głos płatny – dostępne będą pakiety wirtualnych głosów dla tych, którzy chcą jeszcze mocniej wesprzeć swój ulubiony catering.

Pamiętaj, że każdy głos ma znaczenie i to właśnie od głosujących zależy, kto zdobędzie prestiżowe wyróżnienie i tytuł najlepszego cateringu w Warszawie.

Nagrody w plebiscycie „Smakujesz – głosujesz”

Plebiscyt „Smakujesz – głosujesz” to nie tylko szansa na wyróżnienie ulubionej firmy cateringowej, ale również okazja do zdobycia cennych nagród. Trzy najlepsze cateringi dietetyczne działające w Warszawie, wyłonione w plebiscycie, zostaną uhonorowane voucherami na świadczenia reklamowe w mediach Grupy ZPR, np. Eska, Super Express, Beszamel, M jak Mama.

  • I miejsce – voucher o wartości 20 000 zł
  • II miejsce – voucher o wartości 10 000 zł
  • III miejsce – voucher o wartości 5 000 zł

Wszystkie informacje na temat plebiscytu, regulamin oraz listę zgłoszonych firm cateringowych można znaleźć na stronie internetowej smakujeszglosujesz.se.pl.

PLEBISCYT
PLEBISCYT SE.PL