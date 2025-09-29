„Smakujesz – głosujesz”! Wybierz z nami najlepszy catering w Warszawie

Obecnie wszystkie zgłoszone firmy przechodzą proces weryfikacji – sprawdzamy dane i zgodność z regulaminem. Dzięki temu w dalszej rywalizacji wezmą udział tylko te cateringi, które faktycznie spełniają wymagania konkursu.

A teraz przed nami II etap plebiscytu – GŁOSOWANIE!

Start: 6 października

To moment, w którym decydujecie Wy – mieszkańcy Warszawy i okolic. Każdy będzie mógł wskazać swojego faworyta i pomóc mu zdobyć tytuł najlepszego cateringu w stolicy.

i Autor: Super Express/ Materiały prasowe

Do wyboru będą dwie formy wsparcia:

głos bezpłatny – wystarczy zalogować się kontem Google i raz dziennie oddać głos na wybraną firmę,

– wystarczy zalogować się kontem Google i raz dziennie oddać głos na wybraną firmę, głos płatny – dostępne będą pakiety wirtualnych głosów dla tych, którzy chcą jeszcze mocniej wesprzeć swój ulubiony catering.

Twój głos naprawdę ma znaczenie. To właśnie od Was zależy, kto zdobędzie prestiżowe wyróżnienie i tytuł najlepszego cateringu w Warszawie. Pokażmy razem, która firma najbardziej zasługuje na to miano – bo przecież nikt nie oceni smaku lepiej niż ci, którzy korzystają z pudełek na co dzień.

Nagrody w plebiscycie - jest o co walczyć!

Trzy najlepsze cateringi dietetyczne działające w Warszawie, wyłonione w tym plebiscycie dzięki głosom swoich klientów i entuzjastów, zostaną uhonorowane za ciężką pracę i pasję do zdrowego żywienia. To wyróżnienie potwierdzi ich doskonałość i pomoże im dotrzeć do jeszcze szerszego grona zadowolonych klientów!

1 miejsce - voucher o wartości 20 000 zł na świadczenia reklamowe*

2 miejsce - voucher o wartości 10 000 zł na świadczenia reklamowe*

3 miejsce - voucher o wartości 5 000 zł na świadczenia reklamowe*

*Vouchery do wykorzystania na świadczenia reklamowe w mediach Grupy ZPR, np. Eska, Super Express, Beszamel, M jak Mama, zgodnie z ofertą dostępną na www.grupazpr.pl.

Wszystkie informacje na temat plebiscytu znajdziesz na stronie internetowej smakujeszglosujesz.se.pl.