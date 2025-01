Śmierć potrąconego w Warszawie 14-latka. Szokujące wyjaśnienia kierowcy: "Nie widziałem"

- Słyszał głuche uderzenie, ale nie zinterpretował tego jako potrącenie człowieka. Nie był rozbity przód tego auta, było tylko uszkodzone lusterko, ale on nie widział tego uszkodzenia, tak twierdził. Odjechał kilkaset metrów dalej na pobliską stację benzynową. Po pewnym czasie zorientował się, że coś się wydarzyło. Podejrzany wywnioskował to po dużej ilości świateł policyjnych. Wtedy zaczęło do niego dochodzić, że coś się mogło wydarzyć - przekazał podczas briefingu prasowego prok. Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.