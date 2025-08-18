Śmiertelnie niebezpieczne znalezisko na budowie. Wstrzymany ruch pociągów i autobusów

Niebezpieczne znalezisko spowodowało w poniedziałek (18 sierpnia) przed południem paraliż komunikacyjny. O szczegółach informuje serwis wtp.waw.pl. – Z powodu zablokowanego przejazdu w rejonie ulic Słomińskiego/Międzyparkowa trwają utrudnienia w kursowaniu linii 178,500,503,Z-5. Możliwe opóźnienia kursów oraz skierowanie linii na trasy objazdowe – czytamy w komunikacie.

O szczegóły zapytaliśmy policję. – O godz. 9.26 wpłynęło do nas zgłoszenie o odkryciu pocisku moździerzowego na placu budowy. Na chwilę obecną nie było konieczności ewakuacji mieszkańców. Teren budowy opuściło trzech pracowników. Trwa oczekiwanie na patrol saperski – powiedział „Super Expressowi” sierż. szt. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Trwa przywracanie rozkładowej organizacji ruchu dla KM oraz SKM. – Od godz. 10:50 do godz. 13:00 wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM – ZTM w 1 i 2 strefie – czytamyw aktualizacji serwisu Warszawskiego Transportu Pblicznego.

