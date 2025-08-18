Śmiertelnie niebezpieczne znalezisko na budowie. Wstrzymany ruch pociągów i autobusów

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-08-18 12:03

Paraliż komunikacyjny w warszawskim Śródmieściu. W rejonie skrzyżowania ulic Słomińskiego i Międzyparkowej na placu budowy natrafiono na niewybuch! Trwa akcja służb, a z uwagi na niebezpieczeństwo wstrzymano ruch pociągów i autobusów.

Śmiertelnie niebezpieczne znalezisko na budowie. Wstrzymany ruch pociągów i autobusów

Niebezpieczne znalezisko spowodowało w poniedziałek (18 sierpnia) przed południem paraliż komunikacyjny. O szczegółach informuje serwis wtp.waw.pl. – Z powodu zablokowanego przejazdu w rejonie ulic Słomińskiego/Międzyparkowa trwają utrudnienia w kursowaniu linii 178,500,503,Z-5. Możliwe opóźnienia kursów oraz skierowanie linii na trasy objazdowe – czytamy w komunikacie.

O szczegóły zapytaliśmy policję. – O godz. 9.26 wpłynęło do nas zgłoszenie o odkryciu pocisku moździerzowego na placu budowy. Na chwilę obecną nie było konieczności ewakuacji mieszkańców. Teren budowy opuściło trzech pracowników. Trwa oczekiwanie na patrol saperski – powiedział „Super Expressowi” sierż. szt. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Śmiertelnie niebezpieczne znalezisko na budowie. Wstrzymany ruch pociągów i autobusów
10 zdjęć

Trwa przywracanie rozkładowej organizacji ruchu dla KM oraz SKM. – Od godz. 10:50 do godz. 13:00 wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM – ZTM w 1 i 2 strefie – czytamyw aktualizacji serwisu Warszawskiego Transportu Pblicznego.

Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Wielka ewakuacja Krakowskiego Przedmieścia. Mężczyzna położył pocisk na trakcie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚRÓDMIEŚCIE
WARSZAWA