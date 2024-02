Spędzasz święto zakochanych samotnie? Oto top 10 pomysłów na walentynki dla singli w Warszawie

Młody ksiądz porwał do tańca seniorki. Osłupieliśmy, gdy usłyszeliśmy piosenkę, do której tańczyli

Jak przetrwać walentynki według singli?

Dzień zakochanych można odczuć jeszcze zanim on rzeczywiście nastanie, ponieważ ekspozycje sklepowe z elementami związanymi z tym świętem są widoczne z daleka. Jeszcze na długo przed 14 lutego na półkach królują czekoladki, maskotki, kwiaty i upominki z motywem walentynkowym. O tym dniu po prostu nie da się zapomnieć, gdyż wszystko o nim przypomina nawet telewizja czy stacje radiowe, które puszczają romantyczne piosenki i filmy.

Co roku część singli zastanawia się, jak przetrwać ten dzień, żeby nie widzieć tych wszystkich zakochanych par, przez które 14 lutego mogą czuć się wyjątkowo samotni. Sposobów jest kilka, ale taki najbardziej powszechny zdaje się ignorowanie święta zakochanych i udawanie, że nie istnieje. Jest to jednak niepotrzebne, ponieważ bez względu na to czy w ten dzień jest się w relacji romantycznej, czy nie posiada się drugie połówki, to można naprawdę spędzić te 24 godziny w bardzo ciekawy i atrakcyjny sposób. W poniższej galerii zdjęć podpowiadamy, jak spędzić walentynki 2024 w Warszawie będąc singlem bądź singielką!

Dzień po Walentynkach, czyli 15 lutego jest święto wszystkich singli

Dzień Singla jest dokładnie 15 lutego, czyli tylko 24 godziny po walentynkach zwanych świętem zakochanych. Jest to idealny czas, aby pokazywać i celebrować miłość do samego siebie. W ten sposób można pokazać wszystkim parą, które dzień wcześniej wszystkim pokazywały swoją radość, że osoby bez partnera mogą być równie szczęśliwe. Patrząc na to w ten sposób, single mogą przedłużyć swoją zabawę walentynkową o jeden dzień a dokładnie ich własne święto.

Walentynki 2024, a Środa Popielcowa

Należy pamiętać, że 14 lutego prócz walentynek w 2024 roku wypada również Środa Popielcowa. Wierni muszą zdecydować czy będą chcieli sobie odpuścić na rzecz święta zakochanych, czy jednak wezmą udział w ścisłym poście, który według tradycji mówi, że wierzący w tym dniu mogą zjeść jedynie dwa lekkie posiłki i jeden syty, unikając przy tym pokarmów mięsnych. Dodatkowo Kościół wymaga powstrzymanie się od udziału i organizacji hucznych zabaw w czasie Wielkiego Postu. Uważa również, że jest to okres modlitwy, skupienia oraz refleksji nad wartościami duchowymi. Nade wszystko w Środę Popielcową zaleca się również uczestnictwo we mszy świętej.