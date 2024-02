Top 10 pomysłów na walentynki we dwoje w Warszawie. Twoja druga połówka będzie zachwycona!

Listy Koalicji Obywatelskiej do Rady Warszawy. Wielki powrót wiceprezydenta i awans żony ministra. A burmistrz niżej

Wpadł do apteki z siekierą i zażądał pieniędzy! Po napadzie ukrył się w piwnicy

4-letni Leon wpadł do wrzątku. Matka i jej partner nie wezwali pogotowia. "Chciała go upiec i dać psom"

Walentynki, czyli co?

Walentynki, czyli święto zakochanych, tradycyjnie obchodzimy 14 lutego. W ten dzień partnerzy obdarowują się małymi upominkami, ewentualnie robią coś innego - mogą na przykład iść na spacer czy na romantyczną kolację tylko we dwoje. Nazwa "walentynki" ma związek ze św. Walentym, którego wspomnienie liturgiczne w kościele katolickim i cerkwi prawosławnej przypada właśnie na 14 lutego.

Obecnie święto zakochanych kojarzy się głównie z czerwonymi i różowymi dekoracjami, mającymi symbolizować płomienne uczucie miłości. Z wystaw sklepowych aż wylewają się balony w kształcie serc i pluszowe misie z napisami "I Love You".

Zakochani, którzy zdecydują się 14 lutego wyjść na miasto na romantyczną kolację we dwoje z pewnością dostrzegą tę pełną miłości atmosferę panującą wokół.

Walentynki w 2024 roku przypadają w Środę Popielcową

Co ciekawe, w 2024 roku na 14 lutego oprócz walentynek przypada także Środa Popielcowa! Wierni będą musieli zdecydować czy dać się ponieść przyjemnościom związanym ze świętem zakochanych, czy uczestniczyć w okresie postu przed Wielkanocą. Zgodnie z tradycją wierzący jedzą tego dnia tylko i wyłącznie dwa posiłki lekkie i jeden pełny posiłek, i unikają mięsa. Ponadto kościół wymaga powstrzymania się od uczestnictwa oraz organizowania imprez tanecznych w okresie Wielkiego Postu. Dla wiernych kościoła to czas skupienia, modlitwy i refleksji nad wartościami duchowymi. Zalecane jest uczestnictwo we mszy świętej w Środę Popielcową i posypanie głowy popiołem na znak pokuty.

Jak spędzić walentynki z ukochaną osobą w Warszawie?

Dla osób planujących świętować Walentynki, podpowiadamy romantyczne propozycje na spędzenie tego dnia w Warszawie. W poniższej galerii zdjęć prezentujemy top 10 pomysłów na walentynki we dwoje w stolicy.