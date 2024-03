Starsza kobieta chciała zawrócić swoim lexusem. Motocyklista nie miał szans jej ominąć

Do zdarzenia doszło w Wielki Piątek, 29 marca. Jadąca w stronę Wilanowa starsza pani nagle zjechała ze środkowego na lewy pas. Próbowała zawrócić. Wtedy w samochód uderzył motocyklista. Nie miał szans, żeby zareagować. Siła uderzenia wyrzuciła go w powietrze. Upadła na pas zieleni, a maszyna zablokowała jeden z torów. Służby przyjechały na sygnale. Strażacy rozłożyli czerwony parawan, a ratownicy zaczęli udzielać poszkodowanemu pomocy. Potem karetką pojechał do szpitala. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że odniósł poważne obrażenia. Z pierwszych ustaleń wynika, że do wypadku mogła przyczynić się kierująca. Trzeba jednak poczekać na oficjalne informacje z policji.

Pierwsze dni lutego przyniosły dwa koszmarne wypadki na terenie powiatu ciechanowskiego. Najpierw w czwartek w miejscowości Rzeszotko 50-letnia rowerzystka została potrącona przez kierującego skodą. W wyniku odniesionych obrażeń kobieta zmarła na miejscu. Dzień później w Zygmuntowie w zderzeniu auta z motocyklem ranny został 42-letni kierujący yamahą. Więcej przeczytasz TUTAJ.