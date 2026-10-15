Strach przed powrotem do szkoły po ataku nożem w Leszczydole-Nowinach. Ksiądz ostrzega

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP MediaRoom
2026-10-15 14:04

Jak wejść do szkoły, w której doszło do śmiertelnego ataku? Powrót na lekcje w Leszczydole-Nowinach może być trudny dla uczniów po śmiertelnym ataku, w którym zginęła 37-letnia woźna Daria. Ks. Tomasz Trzaska, polski duchowny katolicki i suicydolog, ostrzega, że dzieci mogą odczuwać lęk przed lekcjami, a obawy mogą mieć także ich rodzice.

  • 8 października 15-letni były uczeń zaatakował w szkole trzy osoby. 37-letnia pracownica placówki zmarła, a dyrektor i nauczycielka zostali ranni.
  • Uczniowie i pracownicy szkoły otrzymali pomoc psychologiczną. Specjaliści mają wspierać ich również po wznowieniu lekcji.
  • Ks. Tomasz Trzaska apeluje do rodziców, by rozmawiali z dziećmi o przemocy i zagrożeniach w internecie, a gróźb nie traktowali jak niewinnych żartów.
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Powrót do szkoły po tragedii. Nie wszyscy będą gotowi

Wydarzenia z 8 października na długo pozostaną w pamięci mieszkańców Leszczydołu-Nowin. Były uczeń szkoły, 15-latek, zaatakował ostrym narzędziem trzy osoby. Życia 37-letniej Darii, pracownicy placówki, nie udało się uratować. Podczas próby obezwładnienia nastolatka ranni zostali także dyrektor i nauczycielka.

Po takiej tragedii szkolne korytarze mogą budzić zupełnie inne emocje niż wcześniej. Uczniowie mogą bać się ponownego przekroczenia progu placówki, a rodzice zastanawiać się, czy ich dzieci są gotowe na powrót.

– W szkole doszło bez wątpienia do zdarzeń traumatyzujących – powiedział PAP ks. Tomasz Trzaska, suicydolog zaangażowany w pomoc po ataku.

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Pomoc ruszyła już godzinę po ataku

Pierwsi psychologowie pojawili się w szkole jeszcze tego samego dnia, zanim uczniowie opuścili budynek. Wspólnie z nauczycielami rozmawiali z dziećmi i pomagali im przejść przez pierwsze godziny po tragedii. Później wsparcie można było uzyskać także w punkcie konsultacyjnym uruchomionym w pobliskim kościele. Specjaliści dyżurowali tam przez osiem godzin dziennie. Pomocą objęto zarówno uczniów, jak i pracowników szkoły.

Zespół kryzysowy przygotowuje się również do kolejnego etapu: powrotu dzieci do klas. Nauczyciele otrzymali wskazówki, jak rozmawiać o tragedii i reagować na emocje uczniów. Zaplanowano też spotkanie specjalistów z personelem placówki.

Zwykły dzień może pomóc odzyskać poczucie bezpieczeństwa

Zdaniem ks. Trzaski ważne jest, by po powrocie do szkoły dzieci stopniowo odzyskiwały poczucie normalności. Chodzi także o codzienne czynności w domu: pobudkę o zwykłej porze, śniadanie i powrót do stałego planu dnia.

Nie oznacza to jednak, że uczniowie powinni udawać, że nic się nie stało. Potrzebują przestrzeni na pytania i trudne emocje, a dorośli powinni być gotowi ich wysłuchać. W razie potrzeby mogą też skorzystać z pomocy specjalistów, którzy pozostają do dyspozycji szkolnej społeczności.

Groźby w sieci trzeba traktować poważnie

Ks. Trzaska zwraca uwagę również na internetowe środowiska skupione wokół prawdziwych zbrodni, seryjnych morderców i brutalnych treści. Młodzi ludzie mogą poznawać takie materiały za pośrednictwem komunikatorów, mediów społecznościowych i gier. Jego zdaniem same zakazy nie rozwiążą problemu. Rodzice powinni interesować się tym, co dzieci robią w sieci, w jakie gry grają i z kim utrzymują kontakt. Ważna jest rozmowa, która pozwala zrozumieć zainteresowania dziecka i dostrzec niepokojące sygnały.

Szczególnej uwagi wymagają groźby skrzywdzenia innych. Nawet jeśli brzmią niewiarygodnie albo wyglądają na prowokację, nie powinny być zbywane śmiechem. Ks. Trzaska apeluje, by w takiej sytuacji ustalić, skąd biorą się podobne słowa i co dzieje się z młodym człowiekiem. Wczesna reakcja dorosłych może mieć kluczowe znaczenie.

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