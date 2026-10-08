„Ominął mnie i rzucił się na woźną”. Chwilę później zginęła 37-letnia Daria. Wiktor urządził rzeź w szkole

Piotr Lis
Piotr Lis
Jakub Szyda
Jakub Szyda
Tomasz Nowociński
2026-10-08 13:48

„Spojrzał na mnie i mnie ominął. Byłam pierwsza”. Jedna sekunda zadecydowała o jej życiu. Dosłownie chwilę później 15-letni Wiktor rzucił się z nożem na 37-letnią Darię, pracownicę szkoły i matkę dwójki dzieci. Spokojny poranek w Leszczydole-Nowinach zamienił się w prawdziwy koszmar. Niestety, jak potwierdziła nam mazowiecka policja, mimo natychmiastowej pomocy rannej kobiety nie udało się uratować. O szczegółach oraz akcji służb na miejscu piszemy w artykule poniżej.

Nikt nie spodziewał się, że ten spokojny dzień skończy się takim dramatem. Jak to wszystko się zaczęło? Jedna z mam, należąca do trójki klasowej, rozmawiała z pracownicą szkoły o organizacji Dnia Nauczyciela, który odbywa się 14 października.

Wtedy na korytarzu pojawił się on. Na głowie miał kask, w rękach trzymał czarny nóź kuchenny.

Spojrzał na mnie i mnie ominął. Byłam pierwsza − opowiadała reporterowi Eski matka, która była na miejscu zdarzenia. Jak tylko napastnik ją minął, od razu rzucił się na jej rozmówczynię.

Ofiarą była 37-letnia Daria, woźna i matka dwójki małych dzieci. Mimo natychmiastowej reanimacji i wezwania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jej życia nie udało się uratować.

Jeden ze świadków zdarzenia zdołał rozpoznać chłopaka. Według naszych ustaleń, agresor to miły, sympatyczny chłopak z charakterystycznymi kręconymi włosami w stylu afro. Nikt nie spodziewał się, że to właśnie on przyniesie do szkoły śmierć...

Heroiczna interwencja dyrektora

Gdy tylko 15-latek rozpoczął swój atak, na jego drodze stanął dyrektor szkoły. Nie wahał się ani chwili i podjął próbę obezwładnienia nastolatka. Sam został przy tym ranny. Jednak najprawdopodobniej jego heroiczna postawa zapobiegła jeszcze większej tragedii.

Jak ustaliliśmy, w trakcie akcji policji oraz obezwładniania napastnika przez służby, dzieciom, które przebywały w salach, puszczano bajki i muzykę, by odciąć je od rozgrywającego się na korytarzu dramatu.

Co pchnęło „normalnego chłopaka” do tak potwornego czynu? Wśród rodziców i znajomych krążą dwie, na razie niepotwierdzone, hipotezy. Jedna z nich dotyczy poważnych problemów w domu.

Wiedziałyśmy, że miał jakieś problemy w domu. Z tego, co słyszałyśmy, miał doświadczać przemocy fizycznej ze strony ojca − opowiadały reporterom „Super Expressu” mieszkanki okolicy.

Druga hipoteza, jeszcze bardziej mroczna, mówi o rzekomym internetowym wyzwaniu.

Słyszałyśmy o rzekomym internetowym wyzwaniu, tzw. challenge'u. Miało ono polegać na wejściu do szkoły, zranieniu jak największej liczby osób, a następnie popełnieniu samobójstwa − relacjonowały kobiety, powołując się na rozmowy z innymi rodzicami.

Te informacje nie zostały jednak w żaden sposób potwierdzone przez służby.

Atak w Leszczydole-Nowinach to nie był odosobniony przypadek. Zaledwie dzień wcześniej w szkole w Ostrołęce doszło do podobnego zdarzenia. Tego samego dnia w Sierpcu zatrzymano nastolatka grożącego atakiem nożem.

Policjanci przy radiowozie. Na wstawce nastolatek z lokami. O tragedii w szkole w Leszczydole-Nowinach pisze SE.
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