Straciła oszczędności życia. Wszystko przez trik z telefonem w toalecie!

Oszuści nie próżnują - zachowaj ostrożność!

Niestety, ale oszuści są wśród nas i stale próbują nowych trików, by wyłudzić pieniądze lub inne cenne przedmioty. We współczesnym świecie metod na taką nieuczciwość jest od groma - oszustwa telefoniczne, na wnuczka, ransomware, fałszywe sklepy internetowe - to dopiero początek. Policja stale apeluje, by być czujnym i zachować ostrożność, ponieważ w dobie technologii można dziś łatwo podszyć się pod bliskie nam osoby. Czasami wystarczy nawet sama wiadomość SMS, a ludzie bez pomyślunku wysyłają pieniądze w teorii do rodziny, a w praktyce do podszywających się pod nią oszustów. Idealnym na to przykładem jest sytuacja, która całkiem niedawno wydarzyła się w Ostrowi Mazowieckiej.

58-latka straciła tysiące przez trik oszustów. Myślała, że pomaga córce

W ostatnim czasie policjanci z KPP w Ostrowi Mazowieckiej ponownie zaapelowali do mieszkańców i przytoczyli sprawę 58-letniej mieszkanki, która zapomniała o czujności i tym sposobem straciła aż 6 tys. zł! Jak jednak doszło do wyłudzenia?

Kobieta otrzymała SMS od osoby podszywającej się pod jej córkę, w którym ta napisała, iż telefon wpadł jej do toalety i pisze z nowego numeru. W wiadomości zawarła prośbę, by mama przelała jej pieniądze na podany numer rachunku bankowego, bowiem musi wykonać opłaty. 58-latka bez namysłu wykonała tę czynność, ponieważ - jak stwierdziła - takie sytuacje już się zdarzały.

Historia z utopionym w toalecie telefonem to ostatnio nowa metoda działania oszustów. Niestety pokrzywdzeni zawsze popełniają ten sam podstawowy błąd, wierzą bezgranicznie, że pisze ich najbliższy. W żaden sposób nie starają się zweryfikować opisywanej sytuacji, np. dzwoniąc do tej osoby a oszuści to wykorzystują - czytamy w komunikacie policji, mazowiecka.policja.gov.pl.

