Warszawa. Kurierzy strajkują. Oczekują specjalnych dodatków za pracę w weekendy

Decyzja o strajku została podjęta w środę 14 grudnia. W poniedziałek (19 grudnia) część dostawców nie rozwiezie zamówionego jedzenia. – Akcja protestacyjna jest możliwa dzięki elastycznemu systemowi przyznawania zmian. Wystarczy, że część pracowników nie zgłosi dyspozycyjności na poniedziałek – przekazywali w rozmowie z Wyborczą związkowcy z Pyszne.pl. Według nich, liczba strajkujących w Lublinie, Białymstoku czy Radomiu sięgnęła nawet 90 proc. załogi.

Pracownicy firmy domagają się przywrócenia dodatków stażowych, bonusów za pracę w trudnych warunkach pogodowych oraz przywrócenia dodatków dla starszych kurierów. Sam strajk ma charakter ostrzegawczy.

Warto wspomnieć, że w stolicy dla Pyszne.pl jeździ ponad 200 osób. Czy akcja, która zostanie przeprowadzona w kilku polskich miastach, przeniesie się do Warszawy i mieszkańcy będą mogli odczuć opóźnienie w dostawach? Zapytaliśmy o to firmę.

– Nie spodziewamy się utrudnień w funkcjonowaniu naszej usługi w Warszawie. Przy okazji dodam, że nasz model współpracy z kurierami pozytywnie wyróżnia się na rynku - łączy w sobie elastyczność i przewidywalność, a przede wszystkim, w odróżnieniu od innych rynkowych graczy, nie przenosi na nich kosztów i ryzyka – powiedział krótko w rozmowie z „Super Expressem” Wojciech Maćkowski z Pyszne.pl.

Jak przekazuje Maćkowski, firma zawsze była i nadal jest otwarta na dialog z kurierami. – Jesteśmy w trakcie prowadzenia rozmów i nadal chętnie przyjmujemy wszelkie uwagi. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktowania się kurierów z naszymi koordynatorami – dodaje rzecznik.

Zapytaliśmy również o dodatki do pensji podstawowej w związku z pracą w trudnych warunkach pogodowych. – Bezpieczeństwo kurierów jest dla nas absolutnie najważniejsze, dlatego na bieżąco weryfikujemy panujące warunki pogodowe i drogowe z kurierami, którzy jeżdżą w danej chwili w mieście. Wszyscy kurierzy otrzymują od nas zestaw ubrań dostosowany do różnych warunków pogodowych. W przypadku bardzo złej pogody, kierując się bezpieczeństwem, podejmujemy decyzję o zawieszeniu operacji do czasu poprawy warunków atmosferycznych i drogowych. Każdy kurier również może przerwać zmianę i przeczekać złe warunki pogodowe, bądź powrócić do HUB-u. Wprowadzenie dodatku pogodowego by rzekomo “zachęcić kurierów do pracy w trudnych warunkach” uważamy za nieodpowiedzialne - w przypadku wystąpienia trudnych warunków pogodowych wolimy zawiesić nasze operacje kierując się bezpieczeństwem kurierów – podsumował Wojciech Maćkowski.