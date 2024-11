Policjant postrzelił funkcjonariusza w trakcie interwencji

W sobotę, 23 listopada około godziny 14 na ul. Inżynierskiej w Warszawie, doszło do strzelaniny. Jak donosi w social mediach Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans", poważnie ranny został policjant. Trwa reanimacja, którą prowadzą ratownicy medyczni, na miejscu są trzy zespoły pogotowia.

- Jedyne co mogę powiedzieć, to że na ul. Inżynieryjskiej miała miejsce interwencja policyjna, w trakcie której umundurowany policjant użył broni. Na chwilę obecną to wszystko, co mogę przekazać - powiedział w rozmowie z Eska.pl Rafał Rutkowski z KSP.

Policjant został przewieziony do szpitala przy ulicy Szaserów. Tam mieści się Wojskowy Instytut Medyczny. Stan policjanta jest ciężki.

Ranny, to policjant wydziału kryminalnego. Został postrzelony przez młodego funkcjonariusza z oddziału prewencji podczas pościgu za agresywnym mężczyzn - tak wynika z ustaleń TVN Warszawa.

Jak podała warszawska policja w komunikacie na platformie X, w trakcie interwencji na warszawskiej Pradze Północ, gdzie policjanci zostali wezwani na interwencję w związku z informacją o agresywnym mężczyźnie z maczetą w ręku. Do postrzelenia policjanta doszło w trakcie zatrzymania mężczyzny. Jeden z funkcjonariuszy użył broni służbowej na skutek czego ranny został policjant. Czynności w toku.

