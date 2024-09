Super Express i Radio ESKA zbierają dary w całej Polsce. Tak możesz pomóc powodzianom!

DLACZEGO TO ZROBIŁ?

Cała Polska od prawie tygodnia walczy z gigantyczną powodzią, która dotknęła przede wszystkim Dolny Śląsk, Opolszczyznę, Śląsk i Małopolskę. Niemal całkowicie zniszczone zostało Kłodzko, gdzie poziom rzeki był wyższy niż w czasie powodzi tysiąclecia w 1997 roku. Wstępne szacunki mówią o 100-110 mln zł strat w samej infrastrukturze gminy. Przerażająco wygląda Lądek-Zdrój, który także zmierzył się z wielką wodą, a dramatyczną walkę o uratowanie miasta stoczono w Nysie. W niedzielny wieczór woda wdarła się do Jeleniej Góry. Konieczna była ewakuacja mieszkańców.

Zalanych i zniszczonych jest wiele miast, miasteczek i miejscowości. Wiele osób straciło dorobek życia. Wielka woda zalewała domy, porywała samochody, niszczyła dosłownie wszystko, co spotkała na swojej drodze. Ludzie zostali bez dachu nad głową, często zupełnie bez niczego. Niestety, są również ofiary śmiertelne, a fala powodziowa zagraża kolejnym miastom. Na falę kulminacyjną szykuje się między innymi Wrocław, woda wdziera się do województwa lubuskiego. W poniedziałek rząd poinformował o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej na terenie województw dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego. Rozporządzenie w tej sprawie będzie obowiązywać do 16 października włącznie.

Skala zniszczeń jest ogromna - straty, jak powiedział we wtorek wieczorem premier Donald Tusk - będziemy liczyć w miliardach. Mnóstwo ludzi straciło swoje domy i dorobek życia. To właśnie dlatego Super Express i Radio ESKA uruchomili specjalną zbiórkę. Pomóżmy razem ludziom poszkodowanym wskutek powodzi. Za transport darów będzie odpowiadał partner akcji, firma InPost.

KIEDY TRWA ZBIÓRKA?

Zbiórka w lokalnych siedzibach Radia ESKA trwa przez dwa dni. Dary przyjmowane są:

w środę, 18 września w godz. 10-20,

w czwartek, 19 września w godz. 8-12.

CO ZBIERAMY?

Powodzianom potrzebne są:

woda butelkowana (zgrzewki),

żywność: do prostego podawania i odgrzania z długą data przydatności (słoiki, zupy instant, konserwy, pasztety),

mleko modyfikowane dla dzieci

pieluchy dla dzieci (jednorazowe), mokre chusteczki,

środki higieny osobistej (podpaski, podstawowe kosmetyki),

środki czystości do sprzątania (rękawice gumowe, duże rękawice robocze, duże worki na śmieci, środki chemiczne, papier toaletowy, ręczniki papierowe),

nowe koce, poduszki, pościele, śpiwory,

naładowane powerbanki, latarki, baterie,

kubki papierowe, sztućce i talerze jednorazowe (plastikowe i papierowe)

gruba folia budowalna.

Wszystkie przedmioty zostaną przetransportowane w piątek, 20 września przez InPost bezpośrednio do zalanych miejscowości na południu kraju. Trafią do sztabów kryzysowych, które rozdzielą je pomiędzy potrzebujących. Do naszej akcji dołączają partnerzy: Swoją pomoc zadeklarowała firma Urbanek. Dostarczy 9 palet żywności dla poszkodowanych!

Zbiórka trwa w 19 redakcjach lokalnych Radia ESKA:

Białystok, ul. Zwycięstwa 8 lok. 108 oraz Łomża, al. Piłsudskiego 11A

Gorzów Wlkp., ul. Nadbrzeżna 17/34

Kielce, ul. Duża 24

Kraków, ul. Wiślna 12

Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 55

Łódź, al. Piłsudskiego 7

Płock, ul. Otolińska 21, pokój 203, wieczorem – przy wejściu do budynku

Poznań, ul. Piekary 14/15

Radom, ul. Struga 39A, lok. 5 i 6

Rzeszów, ul. Rynek 17 (1. piętro) oraz Przemyśl, ul. Franciszkańska 22 (2. piętro)

Sopot, ul. Rzemieślnicza 17/19

Sosnowiec, ul. Modrzejowska 20 (Promenada)

Szczecin, ul. Matki Teresy z Kalkuty 6

Warszawa, ul. Dęblińska 6, recepcja główna oraz Siedlce, ul. Kochanowskiego 18

Wrocław, ul. Ostrowskiego 30, parking przy szlabanach (bus Radia ESKA)

Zielona Góra, ul. Kożuchowska 8

W akcję zbierania darów zaangażowane są wszystkie redakcje Grupy ZPR Media, m.in. Radio ESKA, Radio ESKA2, Eska ROCK, Radio VOX FM, „Super Express”, se.pl, „Murator”, PoradnikZdrowie.pl, MjakMama.pl, Beszamel.pl, Urzadzamy.pl, „Architektura-murator”. Można ją śledzić na stronach internetowych oraz w social mediach pod hasztagiem #pomagamyrazem.

