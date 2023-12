Sylwester 2023/2024. O tym pamiętaj jeśli masz psa. Możesz uratować mu życie

Od wielu lat toczy się dyskusja o tym, czy witać hucznie Nowy Rok z fajerwerkami, czy też skorzystać ze znacznie cichszej alternatywy np. zimnych ogni bądź równie widowiskowych pokazów świetlnych. Co roku stołeczny ratusz, warszawskie ZOO, Schronisko na Paluchu, Rada Warszawy, ale też liczne prozwierzęce fundacje i stowarzyszania, a także sami mieszkańcy stolicy apelują, by nie strzelać w Sylwestra!

Kilkuminutowa atrakcja dla ludzi to bowiem wielogodzinna trauma zwierząt, które mają bardziej wyostrzone zmysły (zwłaszcza zmysł słuchu) oraz zupełnie inną percepcję niż ludzie. Władze Warszawy już w 2018 r. podjęły decyzję, aby w noc sylwestrową zastąpić sztuczne ognie pokazami laserowymi. Niestety, mimo próśb i apeli, co roku niebo nad stolicą rozświetlają nawet kilkudziesięciominutowe pokazy fajerwerków.

Sylwester 2023/2024. O tym pamiętaj jeśli masz psa

Schronisko na Paluchu podpowiada, co zrobić, aby pies był bezpieczny w sylwestrową noc:

załóż psu szelki typu guard i przypnij adresówkę z Twoim numerem telefonu

na kilka dni przed sylwestrem i po nowym roku nie spuszczaj psa ze smyczy

nie wychodź po zmroku

zapewnij psu jak najbardziej bezpieczne, ciche miejsce; zasłoń okna, włącz muzykę

jeśli Twój pies tego potrzebuje – wspomóż go lekami (UWAGA! – nie podawaj leku Sedalin, który tylko upośledza motorykę nie uspokajając emocji)

bądź blisko, nie zostawiaj swojego psa samego, wspieraj, przytul (nie wzmocnisz przez to strachu, strach to emocja nie zachowanie)

Jeśli zaś spotkasz zgubionego psa, koniecznie zgłoś to do Straży Miejskiej. Funkcjonariusze odwiozą zaczipowane czworonogi pod przypisany adres właściciela. Co więcej, Ekopatrol przekazuje zwierzęta również do specjalistycznych placówek, takich jak Schronisko Na Paluchu, ośrodek CITES i Ptasi Azyl, działające przy warszawskim zoo, a także lecznic weterynaryjnych. Zdarzenia wymagające interwencji Ekopatrolu należy zgłaszać na numer alarmowy 986.

Sonda Czy fajerwerki i petardy powinny być zakazane? Tak Nie Nie mam zdania