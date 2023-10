Szaleńcza jazda 18-latka. Złapaliśmy się za głowę, jak obejrzeliśmy ten film!

Udawał manekina na wystawie, by pod osłoną nocy plądrować sklepy. Gdy zgłodniał, pałaszował obiad w barze

Co za pomysł!

Tragedia pod Mińskiem Mazowieckim. Chłopiec szedł do szkoły, zmiótł go samochód. Nie żyje 14-latek

Cała wieś opłakuje Jareczka. 14-latek zginął na przejściu dla pieszych w drodze do szkoły

Kozienice. Nieodpowiedzialne zachowanie 18-latka na przejeździe kolejowym

Podczas oglądania filmu, który został nagrany przez jednego kierowcę zastanawialiśmy się, co dzieje się na polskich drogach. Świeżo upieczony 18-letni kierowca postanowił zaszaleć na przejeździe kolejowym. Zamiast robić to, co każdy rozsądny kierowca, czyli zatrzymać się przed znakiem STOP, postanowił przejechać obok niego nie zważając na innych uczestników ruchu.

Nastolatek przekroczył wszelkie granice. Nagranie wylądowało na biurku w kozienickiej komendzie. 18-latek został ukarany mandatem karnym w wysokości 1300 złotych. Na jego koncie pojawiło się również 18 punktów karnych.

Policjanci ostrzegają: „życie masz tylko jedno, nie ryzykujmy”. − Zawsze zatrzymujmy się całkowicie i dokładnie upewniajmy, czy przejazd będzie bezpieczny − napisała w komunikacie podkom. Ilona Tarczyńska z kozienickiej policji.

