Szaleńczy atak tłuczkiem do mięsa. Klient sklepu w Warszawie wpadł w szał! Powód szokuje

Warszawa, Bielany. Awantura o zwrot pieniędzy

Do tego dramatycznego incydentu doszło w Wielką Sobotę w sklepie przy ulicy Romaszewskiego na Bielanach. 40-letni mężczyzna zakupił kod dostępu do popularnej platformy streamingowej. Niestety, po powrocie do domu okazało się, że kod jest bezużyteczny. Jak relacjonuje policja, to był dopiero początek problemów.

Klient wrócił do sklepu, żądając zwrotu pieniędzy. Pracownik, zgodnie z procedurami, wyjaśnił mu zasady reklamacji. To rozwścieczyło 40-latka. Doszło do ostrej wymiany zdań, która szybko przerodziła się w karczemną awanturę. Nikt nie spodziewał się, co stanie się za chwilę.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Skatowali Marcina z Łęczycy tłuczkiem do mięsa. Dwa miesiące umierał w szpitalu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Atak tłuczkiem i groźby karalne

W kulminacyjnym momencie 40-latek sięgnął po tłuczek do mięsa zakończony tasakiem i zaatakował nim pracownika sklepu! Pokrzywdzony doznał obrażeń. Ale to nie był koniec jego wybryków! Mężczyzna zaczął grozić właścicielce sklepu, po czym wybił szybę tłuczkiem, powodując straty w wysokości około 1200 złotych. Na miejsce natychmiast wezwano policję.

Szybkie zatrzymanie i poważne zarzuty

Funkcjonariusze, dysponując rysopisem sprawcy, błyskawicznie ustalili jego tożsamość i rozpoczęli poszukiwania. Jak informuje policja, po krótkim czasie mężczyzna był już w rękach mundurowych z Bielan.

40-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Usłyszał zarzuty:

Usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Uszkodzenia mienia.

Kierowania gróźb karalnych.

Sąd Rejonowy, na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz, zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

Surowa kara za atak

Za atak tłuczkiem w sklepie 40-latkowi grozi długa odsiadka. Jak powiedziała podinsp. Elwira Kozłowska: "Mężczyźnie grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności".